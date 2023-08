Regionalliga Startgemeinschaft mit Sieg beim Traditionstriathlon in Hückeswagen – Chance auf Meistertitel gewahrt

(wS/rsv) Kreuztal 23.08.2023 | Die Damen Startgemeinschaft RSV Osthelden/Buschhütten konnte am vergangen Sonntag mit Platz 1 in der Teamwertung auf der olympischen Distanz in Hückeswagen erneut ein Ausrufezeichen in der Regionalliga setzen. Für die SG am Start war das Trio um Laura Irle (RSV Osthelden), Sonja Kölsch (RSV Osthelden) und Steffi Steinberg (TV Buschhütten).

Nach vier Jahren Unterbrechung fand der mit Nizza älteste Triathlon Europas in Hückeswagen mit neuem Orga-Team auf altbekannten Strecken statt. Geschwommen wurden 1,5 km in der 20 Grad warmen Bevertalsperre, mit gewohntem Start bei der „Zornigen Ameise“. Für die 36 km lange Radstrecke mussten vier Runden mit insgesamt ca. 480 HM von den Athletinnen absolviert werden. Der abschließende 10,11 km Lauf führte vom Staudamm hinab Richtung Stadion, inklusive einer Runde um die Wuppervorsperre. Unsere Damen konnten das Rennen dank einer geschlossen starken Schwimmleistung (Steffi Steinberg Platz 5., Sonja Kölsch Platz 14., Laura Irle Platz 15.) von Beginn mitbestimmen. Auf dem Rad spielte Steffi Steinberg mit der besten Radzeit im Feld ihre Stärke aus, obgleich ihre Schaltung hinten aufgrund eines Defektes am Akku nicht funktionierte. Steffi wechselte schließlich mit mehr als 3:30 Minuten Vorsprung auf die engste Verfolgerin als Erste in die Laufschuhe. Sonja Kölsch als 14. und Laura Irle als 17. verschafften sich ebenfalls optimale Ausgangslagen für den Lauf hinab ins Stadion. Ihren Vorsprung brachte Steffi sicher bis ins Stadion und überquerte mit drei Minuten Vorsprung auf Platz 1 die Ziellinie. Sonja Kölsch nutzte ihre Chance mit einem fulminanten Lauf und sammelte mit der besten Laufzeit noch neun Konkurrentinnen ein und schaffte es letztendlich auf Platz 5. Auch Laura Irle konnte sich danke einer guten Laufleistung noch auf Platz 16 vorkämpfen und komplettierte das hervorragende Ergebnis der Startgemeinschaft.

Mit Platzziffer 22 sprang neben dem Einzelsieg auch der nunmehr zweite Saisonsieg heraus. Auf Platz zwei der Regionalliga stehend ist der Durchmarsch in die NRW-Liga vor dem letzten Rennen zum Greifen nah. Am 09.09.2023 geht es dann beim 11. Vredener Sparkassentriathlon bei vier Punkten Rückstand auf Platz 1 in der Regionalliga neben dem Aufstieg auch um die Meisterschaft in der Regionalliga.

Siegerehrung Platz 1 Startgemeinschaft RSV Osthelden / Buschhütten, v.l. Laura Irle, Steffi Steinberg, Sonja Kölsch

Siegerfoto: Startgemeinschaft RSV Osthelden / Buschhütten, v.l. Laura Irle, Steffi Steinberg, Sonja Kölsch

Fotos: RSV Osthelden