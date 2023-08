Rettungskräfte im Einsatz: Salzsäure-Austritt aus LKW – kurze Vollsperrung der Marburger Straße in Ferndorf

(wS/red) Kreuztal 18.08.2023 | Ein Lastwagenfahrer löste heute Abend gegen kurz nach 19 Uhr einen raschen Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei aus, als aus seinem Fahrzeug Salzsäure austrat. Der Vorfall ereignete sich, als der Fahrer von einem Firmengelände auf die Marburger Straße in Kreuztal-Ferndorf abbiegen wollte und dabei bemerkte, dass Salzsäure aus seinem LKW austrat. Die Straße wurde vorübergehend gesperrt, der Verkehr wurde über Seitenstraßen umgeleitet. Dank des zügigen Eingreifens der Rettungskräfte konnte die Situation schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Die Feuerwehr war mit etwa 40 Einsatzkräften vor Ort, und nach kurzer Zeit konnte die Marburger Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden. Verletzt wurde niemand.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

Salzsäure, chemisch bekannt als HCl (Wasserstoffchlorid), ist eine stark saure chemische Verbindung, die aus einem Wasserstoffatom (H) und einem Chloratom (Cl) besteht. Sie ist eine farblose Flüssigkeit mit einem stechenden Geruch und wird oft in der Industrie und im Labor verwendet. Salzsäure ist eine äußerst starke Säure und kann in Wasser leicht dissoziieren, um Protonen (H⁺-Ionen) abzugeben, was zu einem niedrigen pH-Wert führt.

Salzsäure kann für Menschen gefährlich sein, insbesondere wenn sie unsachgemäß gehandhabt wird. Hier sind einige potenzielle Gefahren im Umgang mit Salzsäure: