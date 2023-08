Rinsdorf soll im kommenden Jahr wachsen – Spatenstich für Neubaugebiet „Dutenbach“

(wS/wi) Wilnsdorf 19.08.2023 | Noch im September 2022 waren rotes Band und Schere das Werkzeug der Wahl, jetzt kam mal wieder der Spaten zum Einsatz: In der Gemeinde Wilnsdorf fiel der Startschuss für die Erschließung eines kleinen Neubaugebietes in Rinsdorf – nur ein Jahr, nachdem es an anderer Stelle grünes Licht für 29 Bauwillige gab. „Wir haben eine große Nachfrage, die wir auch Zug um Zug decken wollen“, erklärt Wilnsdorfs Bürgermeister Hannes Gieseler den Schwung in der Wilnsdorfer Baulandentwicklung.

Acht Bauplätze werden jetzt in Rinsdorf erschlossen, dem kleinsten Ort im Hinblick auf die Einwohnerzahlen. „Umso mehr freuen wir auf den Zuwachs, der hier ein tolles Zuhause finden wird“, heißt Ortsvorsteher Frank Klein die potentiellen Neu-Rinsdorfer schon jetzt herzlich willkommen. Und die könnten tatsächlich recht zügig ihren Antrag auf Ummeldung stellen. Wenn alles klappt, sollen Ver- und Entsorgungsleitungen sowie Straße bis zum Jahresende gebaut sein. „Dann könnten wir schon im ersten Quartal 2024 die Vergabe der Bauplätze angehen“, benennt Baudezernent Martin Klöckner den nächsten Schritt, über den die Kommune natürlich wieder öffentlich informieren wird. Schließlich sollen alle Interessierten ihre Chance auf einen Bauplatz in der Gemeinde Wilnsdorf wahrnehmen können.

Eines ist dem Bürgermeister noch wichtig zu ergänzen: „Auch diese Grundstücke werden wir nicht in einem Bieterwettstreit veräußern, sondern zu einem noch festzulegenden Quadratmeterpreis, der nur unsere Erschließungskosten decken soll“. Er halte gar nichts davon, wertvolles Bauland den freien Kräften des Marktes zu überlassen. „Wir müssen verantwortungsvoll mit unseren Flächen umgehen, ökologisch wie sozial“. Diesen Anspruch solle auch erneut die Vergaberichtlinie widerspiegeln, die über die Zuteilung der Grundstücke an Bauwillige entscheiden werde. „Zum ersten Mal kam sie beim Flammersbacher Neubaugebiet zur Anwendung, und die guten Erfahrungen bringen wir da jetzt nochmal ein“, kündigt der Bürgermeister an. Eine Klausel wird aber unverändert bleiben: die Kaufverträge werden erneut eine Bauverpflichtung enthalten, damit spätere Baulücken verhindert werden.

Alle Infos zum Neubaugebiet sind auf der Website der Gemeinde Wilnsdorf unter www.wilnsdorf.de/neubaugebiet-dutenbach zu finden.

Mit dem traditionellen ersten Spatenstich startete die Erschließung des jüngsten Neubaugebiets in der Gemeinde Wilnsdorf. In Rinsdorf legten Hand an (vorn vlnr): Ortsvorsteher Frank Klein, Bürgermeister Hannes Gieseler, Eckhard Vetter als Geschäftsführer des bauausführenden Unternehmens sowie Baudezernent Martin Klöckner. Im Hintergrund (vlnr): die Fraktionsvorsitzenden Dr. Andreas Weigel (BfW/ FDP) und Ekkehard Blume (B90/ Die Grünen).