„Rund ums Krönchen“ am Sonntag, den 03. September 2023 ab 14.30 Uhr im Innenhof des Oberen Schlosses

(wS/si) Siegen 25.08.2023 | Erneut lädt das Stadtmarketing Siegen zum Rundgang Klassiker „Rund ums Krönchen“ ein. Der informative und spannende Stadtspaziergang, diesmal fachkundig begleitet von Frau Renate Schuß, beginnt am Oberen Schloss und beleuchtet zunächst die Geschichte desselben, als auch den Werdegang der Fürsten von Nassau-Oranien.

Anschließend führt der Weg bergab zu Nikolaikirche und Rathaus, bietet erstaunliche Einblicke in die noch vorhandene Altstadt und geht weiter über Unteres Schloss bis zur Martinikirche, dem ältesten Gebäude in der Stadtgeschichte.

Übrigens: Auch die sonst fest verschlossene Gruft des Fürsten Johann Moritz ist Bestandteil des Rundgangs und kann bei dieser Gelegenheit in aller Ruhe besichtigt werden.

Anmeldungen für dieses kostenpflichtige Angebot sind ab sofort möglich unter: Stadtmarketing@siegen.de oder unter 0271-4041317. Anmeldeschluss ist Freitag, der 01.09.23 bis 13.00 Uhr

