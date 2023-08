Schneller Einsatz verhindert Schlimmeres: Feuerwehr löscht Heckenbrand in Fellinghausen

(wS/red) Kreuztal 11.08.2023 | Kurz nach 17 Uhr musste heute die Feuerwehr Kreuztal nach Fellinghausen in die Straße „Auf dem Hainchen“ ausrücken. Schon von weitem sah man eine große Rauchwolke. Hier war eine Hecke lichterloh am Brennen. Anwohner halfen bereits mit Gießkannen und Gartenschlauch, das Feuer zu löschen, was dann schlussendlich durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr routiniert innerhalb kürzester Zeit gelang.

Ein Übergreifen der Flammen auf die danebenliegenden Wohnhäuser konnte verhindert werden. Es entstand Sachschaden, verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de