SGV Bad Laasphe bei der diesjährigen Bezirkswanderung

(wS/bl) Bad Laasphe 12.08.2023 | Die SGV-Abteilung Bad Laasphe nimmt an der diesjährigen Bezirkswanderung am 09.09.23 teil. Ausrichter sind die Wander- und Heimatfreunde Banfetal. Die rund 9 km lange Wanderung beginnt um 14.30 Uhr am Gasthof Heinrich in Lahnhof.

Vom Lahnhof geht es Richtung Jagdberg, weiter zur Ilsequelle und anschließend durch das Quellgebiet des Langenbaches wieder zurück. Bei gemütlichem Beisammensein gibt es gegen 17.00 Uhr ein gemeinsames Abendessen im Gasthaus Heinrich.

Zur Bildung von Fahrgemeinschaften treffen sich interessierte Wanderer und Wanderinnen um 13.45 Uhr am Haus des Gastes in Bad Laasphe (auch Nicht-Mitglieder sind herzlich willkommen). Informationen und Anmeldung bei Wanderwart Peter Honig 02752-508303.