Sportjugend bildet Sporthelfer an der Nordsee aus

(wS/ks) Siegen 15.08.2023 | Die Sportjugenden der Kreissportbünde Siegen-Wittgenstein und Olpe hatten dieses Jahr ein ganz besonderes Highlight auf dem Programm. Eine Sporthelfer- Ausbildung in Aurich an der Nordsee. Besonders attraktiv war die Kombination von Ausbildung und Ferienfreizeit. Zudem wurden erstmalig die Sporthelfer I und II-Ausbildungen parallel angeboten.

Mit dem Zug ging es für die Insgesamt 18 Jugendlichen in die ostfriesische Jugendherberge Aurich. Die 13 bis 17jährigen nahmen dort vom 31. Juli bis 05. August an der Maßnahme teil, die eine Vorstufenqualifikation zur Übungsleiter-Ausbildung bei den Kreissportbünden darstellt. In der Ausbildung lernen die Nachwuchskräfte in einer abwechslungsreichen Mischung aus Theorie- und Praxiseinheiten, wie sie die Übungsleiter und Trainer in ihren Sportvereinen zukünftig bei der Vorbereitung und Durchführung von Übungsstunden für Kinder und Jugendliche unterstützen können. Außerdem standen mehrere Freizeitangebote auf dem Programm, die mit Ausbildungsinhalten kombiniert wurden. Dazu gehörten u.a. ein Kin-Ball Turnier, eine Kanufahrt auf dem Ems-Jade-Kanal oder ein Ausflug nach Norddeich an den Strand, wo diverse Wasserspiele durchgeführt wurden.

„Das war eine richtig gute Ausbildung. Die Bedingungen hier in Aurich waren sehr gut, auch wenn das Wetter nicht immer so mitgespielt hat, wie wir es gerne gehabt hätten. Aber dafür hatten wir eine hervorragende Gruppe, die richtig viel Spaß gemacht hat. Auch die Rückmeldungen der Eltern zeigen uns, dass wir mit dieser Maßnahme die Jugendlichen gut in ihrer persönlichen Entwicklung unterstützen können“, zeigt sich Daniel Ruiz, Fachkraft für Kinder- und Jugendsportentwicklung beim Kreissportbund Siegen-Wittgenstein, zufrieden.

Fotos: KSB Siegen-Wittgenstein e.V.

Für nächstes Jahr laufen die Planungen bereits.

Die Aus- und Fortbildungstermine können demnächst auf der Homepage des KSB unter www.ksb-siwi.de abgerufen werden.