Tag der Dritten Orte: Kreativangebote finden schnelle Fortsetzung

(wS/bb) Bad Berleburg 15.08.2023 | Kreativität und Austausch standen im Fokus – nicht nur am „Tag der Dritten Orte“, aber insbesondere an diesem Aktionstag. Denn es sind diese beiden Werte, die im „Dritten Ort – Bücherei der Zukunft“ nahezu täglich im Mittelpunkt stehen. Im Rahmen der landesweiten Aktion fanden am vergangenen Samstag – parallel zu allen „Dritten Orten“ in NRW – zahlreiche Workshops und Möglichkeiten zum Austausch statt. „Unser ,Tag der Dritten Orte‘ hat Menschen aller Generationen gelockt. Es war toll, dass so viele Menschen gerade am Vormittag teilgenommen haben – und es war toll zu sehen, dass gerade dadurch ein vielfältiger Austausch möglich war“, zog die Abteilungsleiterin Kultur und Erwachsenenbildung der Stadt Bad Berleburg, Rikarde Riedesel, ein Fazit. Und dies nicht nur aufgrund der Tatsache, dass sogar Gäste aus Aschaffenburg vor Ort waren, sondern weil der „Tag der Dritten Orte“ gewissermaßen eine Fortsetzung findet – zunächst als Schnupper-Angebot.

In Kooperation mit dem Interkulturellen Mehrgenerationentreffpunkt kamen die Menschen bei einer Tasse fairem Kaffee und einer fair und vor allem frisch gebackenen Waffel ins Gespräch – oder sie machten es sich auf dem Sofa und in der Hängeschaukel bequem. Im „Dritten Ort“ selbst fand unter anderem ein Lego-Workshop statt – und „Programmieren mit Sprache“. „Das war richtig klasse und hat für viel Begeisterung bei allen Beteiligten gesorgt“, wusste Tanja Koch. Die Leiterin der Stadtbücherei Bad Berleburg freute sich darüber auch deshalb, weil dieser Workshop von Simon Brandt nun eine Fortsetzung findet: Schon in diese Woche – am Donnerstag, 17. August – findet die nächste Aktion mit Lego-Education-Baukästen sowie zum Programmieren statt: Von 13.30 bis 15 Uhr findet „Lego bauen unter Anleitung“ für Kinder ab sieben Jahren statt. Von 15.30 bis 17 Uhr haben dann alle Kinder ab zehn Jahren die Möglichkeit, „Programmieren mit Sprache“ zu erlernen. „Von genau diesen Aktionen lebt unser ,Dritter Ort‘“, konstatierte Tanja Koch, die sich bereits auf beide Schnupper-Angebote freute.

Für beide Workshops an diesem Donnerstag, 17. August, sind Anmeldungen erforderlich. Die Zahl der Teilnehmenden ist jeweils begrenzt. Eine Anmeldung ist möglich und erforderlich per E-Mail unter stadtbuecherei@bad-berleburg.de oder unter Tel. 02751 923-150.

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier