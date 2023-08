Testspiel Nr. 6: ASV Hamm beim 34:28 zu stark für den TuS Ferndorf

(wS/red) Hamm/Ferndorf 19.08.2023 | Bundesligaabsteiger lässt den Ferndorfern keine Chance

Die Ferndorfer waren gestern Abend zu Gast beim ASV Hamm, die ja vom Ex-Ferndorfer Micha Lerscht trainiert werden. Micha hat in der vergangenen Saison im Oberhaus des Handballs gespielt, nachdem sie den Aufstieg aus der 2. Liga geschafft haben. Es war für den ASV ein tolles Jahr, aber eigentlich war jedem klar, dass es davon keine Fortsetzung geben würde, sogar Lerscht hat sich vor dem Aufstieg so dazu geäußert.

Somit war es für den TuS auch eine Herausforderung, spielte doch ein Ex-Erstligist gegen einen Drittligisten. Eigentlich ging man auch nicht wirklich davon aus, das für den TuS da etwas zu holen ist, zu groß war der Leistungsunterschied und das waren teilweise schon Hünen, die Micha Lerscht da aufgeboten hatte.

Wie gesagt, an einen Sieg wird Ceven Klatt nicht geglaubt haben, aber ein wenig mehr wäre schon drin gewesen, aber seine Jungs machten zuviel Fehler. Im Tennis nennt man es „Unforced Errors, das sind „unerzwungene Fehler“. Ferndorf hatte unkonzentrierte Aktionen, verlor den Ball, produzierte Fehlwürfe oder traf das Tor nicht. Und das wurde vom ASV umgehend bestraft, der TuS nahm sich die Chancen zum Tore machen selber weg.

Das war die Diskrepanz zwischen Heim-u. Auswärtsspiel von der Coach Ceven Klatt sprach, daran wird er noch arbeiten müssen. Die Deckung klappte auch nicht so gut wie in den letzten 2 Spielen, wobei das vorwiegend die 1. HZ betraf. In der 2. HZ machte man es dem ASV schwerer, unsere Deckung wirkte beweglicher und aggressiver, zudem wehrte Jonas Wilde im Ferndorfer Tor von 25 Würfen 8 (!?) Stück ab, einschließlich zweier gehaltener Siebenmeter.

Es war ebenfalls bemerkenswert, dass der TuS die Außenspieler nicht mehr so offensiv deckte, was Hamm die Möglichkeit gab, über diese Position etliche Tore zu erzielen. In dieser Hinsicht konnte Ferndorf nicht brillieren; unsere Linksaußen blieben ohne Treffer (!?) und unser Rechtsaußen Josip Eres erzielte 4 Treffer. Die Ferndorfer kämpften zwar mit vollem Einsatz, aber Hamm stellte sich als deutlich stärkeres Team heraus.

Eine interessante Beobachtung galt auch der Spielweise von Janko Kevic, der viel Erfahrung mit nach Ferndorf gebracht hat, wie die Kommentatoren betonten. Tatsächlich war er sehr beweglich und zeigte schnelle Richtungswechsel, Drehungen und Körpertäuschungen. Wenn diese Fähigkeiten mit dem restlichen Team harmonieren, kann die Mannschaft eine vielversprechende Zukunft haben. Trotz der Niederlage sind wir der Meinung, dass der TuS Ferndorf in der Lage ist, in den Kampf um den Aufstieg einzugreifen.

Wenn man bedenkt, dass der ASV Hamm bereits auswärts den VfL Eintracht Hagen mit 37:32 besiegt hat, erscheint das Ergebnis des TuS irgendwie akzeptabel.

Weitere Beobachtungen:

Fabian Hecker fiel durch seine aggressive und bewegliche Abwehrarbeit auf und scheute keinen Zweikampf.

Nikita Pliuto lieferte erneut eine gute Leistung ab und erzielte alle seine 4 Treffer zwischen der 49. – 58. Minute.

Mattis Michel erhielt in der 38. Minute eine Rote Karte wegen eines fragwürdigen Fouls; eine Zeitstrafe wäre angemessener gewesen.

Es gab auch einige Zwei-Minuten-Strafen: Gabriel Viana (2), Alex Reimann und Marko Karaula jeweils eine.

Daniel Hideg erzielt trotz einiger techn. Fehler noch gute 5 Tore

Torschützen:

Daniel Hideg und Janko Kevic je 5

Nikita Pliuto und Josip Eres je 4

Mattis Michel, Marvin Mundus, Marko Karaula und Julius Fanger je 2

Max Schmidt und Fabian Hecker je 1

Bericht: Peter Trojak

Fotos: Sarah Schumacher

