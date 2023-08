TuS Ferndorf lässt dem TuS 82 Opladen beim 34:24 keine Chance

(wS/red) Ferndorf 17.08.2023 | Vierter hochverdienter Sieg im 5. Testspiel

Der TuS Ferndorf setzt im fünften Testspiel nahtlos dort an, wo sie gegen Emsdetten aufgehört haben. Sie beherrschten das Spielgeschehen und waren von Anfang an präsent. Mit Zwischenergebnissen wie 3:0, 6:3, 10:4 und sogar 14:5 demonstrierten sie eindrucksvoll, wie schwierig es für den Gegner ist, auch nur einen oder zwei Punkte aus dem „Hexenkessel Stählerwiese“ mitzunehmen. Coach Ceven Klatt hat in dieser kurzen Zeit bereits seinen Einfluss auf das Team ausgeübt; seine Zielsetzungen sind klar erkennbar und deuten definitiv auf eine positive Entwicklung hin.

Im kommenden Verlauf wird sich das Team noch enger zusammenschließen, da es sich nach wie vor in der Phase der Findung befindet. Ein eigener Teamgeist wird sich entwickeln und sie werden ihren eigenen Weg verfolgen. Was am Ende dabei herauskommen wird, bleibt abzuwarten. Die bisherigen Eindrücke jedoch machen definitiv neugierig auf das, was noch kommen wird. Ceven Klatt hegt ambitionierte Pläne für das Team und hat kürzlich seine Absichten betont, die beste Abwehr zu formen. Denn nur durch eine herausragende Abwehrarbeit lassen sich Meisterschaften oder der Aufstieg gewinnen.

Gestern wurde erneut ein bedeutsamer Schritt in diese Richtung unternommen, denn die Abwehrfestung Stählerwiese erwies sich als undurchdringlich, und der Gegner musste am eigenen Leib erfahren, dass es an diesem Tag nichts zu gewinnen gibt. Die mehr als 200 Zuschauer bekamen erneut einen TuS Ferndorf zu sehen, der auf brillante Weise agierte und den Gegner in sein Spiel zwang. Mit einer deutlichen Führung von 18:10 ging man in die Halbzeitpause, wobei der Halbzeitstand durchaus noch höher hätte ausfallen können.

Auf die Frage, was in der 2. HZ losgewesen wäre sagte Ceven Klatt:

Ich bin zufrieden, auch mit der 2. HZ, weil ich das Spiel benutzt habe, Dinge auszuprobieren, die wir uns im Training erarbeitet haben. Viele verstehen nicht, wann und warum man 7 gegen 6 spielt. Da ist natürlich immer die Situation eine klare Torchance zu kreieren. Aber das andere ist es auch, wenn man einen deutlichen Vorsprung hat, dann ist es nämlich ein gutes Mittel, diesen Vorsprung zu behalten und zu verwalten. Das haben wir heute trainiert, denn das kann uns in der Saison passieren, wir haben Ausfälle, wir haben mal einen kleinen Kader und wir spielen dann 7 gegen 6 um die Kräfte zu schonen. Daraus können sich gute Torchancen ergeben und dann ist es mir auch egal, wenn wir hinten ein, zwei Tore bekommen, weil ich weiß, wir machen vorne auch ein Tor. Das war ganz bewusst, dass wir das heute so trainieren. Die Absprache war, in der 1. HZ geben wir Gas, wir spielen Tempo nach hinten raus. Wir wollen das machen, was uns stark macht und ich glaube, das ist gelungen. 18:10 zu Halbzeit, da kann ich einen Strich drunter machen, da sehe ich „OK, wir sind heute da“, wir machen das, was wir uns vorgenommen haben und dann nutze ich so eine 2. HZ um genau das zu üben.