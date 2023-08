TuS Ferndorf präsentiert das neue Mannschaftsfoto für die Saison 2023/2024

(wS/red) Ferndorf 26.08.2023 | Wir stellen das neue Teamfoto der Drittligamannschaft vor

In einer Woche startet der TuS Ferndorf mit dem Heimspiel gegen die HG Saarlouis (Samstag, 02.09.2023 um 19.00 Uhr) in die neue Saison der 3. Handball Liga.

Personell hat sich in Ferndorf einiges getan, denn der neue Trainer Ceven Klatt, der 2009 bis 2011 selbst das TuS-Trikot als Spieler trug, musste fünf neue Spieler integrieren.

Die Vorbereitung verlief für den TuS Ferndorf gut und das Team hat sich in den zurückliegenden Wochen gut entwickelt, so dass die Vorfreude auf die neue Spielzeit bei Spielern, Umfeld und Fans groß ist.

Die neuen, individuellen Trikots, im eigenem TuS Ferndorf Design, welche in dieser Woche vorgestellt wurden, zeigen die Verbindung von Tradition und Moderne der Rot-Weißen. Ein Dunkelrot, das die TuS-Trikots zu Feldhandballzeiten auszeichnete und das heutige Original TuS-Rot, welches die Moderne der heutigen Zeit widerspiegelt, gepaart mit den obligatorischen weißen Applikationen. Ein cooles Statement, denn immerhin feiert der TuS Ferndorf in diesem Jahr sein 135-jähriges Bestehen und seit 95 Jahren wird in Ferndorf erfolgreich Handball gespielt!

Hintere Reihe (v.l.): Mattis Wagener, Marko Karaula, Gabriel da Rocha Viana, Nikita Pliuto, Fabian Hecker, Maximilian Schmidt, Daniel Hideg, Valentino Duvančić

Mittlere Reihe (v.l.): Ceven Klatt (Trainer), Paul Schikora, Josip Ereš, Janko Kević, Mattis Michel, Marvin Mundus, Julius Fanger, Jannis Michel (Co-Trainer)

Vordere Reihe (v.l.): Klaus Hirsch, Katharina Reitz, Linus Michel, Lucas Puhl, Jonas Wilde, Tim Hottgenroth, Alexander Reimann, Lene Neumann, Stefan Ohrndorf

