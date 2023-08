Unfall auf der Autobahn: BMW nur noch schrottreif

(wS/red) Siegen 03.08.2023 | Am Donnerstagmorgen ereignete sich auf der A45 in der Nähe von Siegen ein Verkehrsvorfall, bei dem ein BMW-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Gegen 08:00 Uhr war der 57-jährige Fahrer in seinem BMW auf dem Weg von Freudenberg in Richtung Frankfurt unterwegs.

Kurz vor der Abfahrt Siegen geriet das Fahrzeug ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke. Dabei wurde das linke Vorderrad samt Federbein von der Karosserie abgerissen. Trotz des sichtbaren Schadens blieb der Fahrer überraschenderweise nahezu unverletzt. Er klagte lediglich über leichte Schmerzen an der Hand. Rettungskräfte waren schnell vor Ort und versorgten den Fahrer, mussten jedoch nicht weiter eingreifen.

Die Autobahnpolizei sperrte vorübergehend einen Fahrstreifen, um die Bergungsarbeiten zu ermöglichen. Der Verkehr konnte einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden, was zu geringfügigen Verkehrsbehinderungen führte. Ein Abschleppunternehmen wurde gerufen, um das beschädigte Fahrzeug von der Unfallstelle zu entfernen. Die Bergung gestaltete des abgerissenen Rades etwas aufwändiger, konnte jedoch erfolgreich abgeschlossen werden.

