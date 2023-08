Zusammen über 100 Jahre bei der Stadt Hilchenbach Christine Bülow, Oliver Eiden und Erika Schauerte feiern Jubiläum

(wS/hi) Hilchenbach 17.08.2023 | Zu gleich drei Dienstjubiläen durfte Hilchenbachs Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis jetzt gratulieren. Christine Bülow und Oliver Eiden sind seit 40 Jahren in der Stadtverwaltung beschäftigt, Erika Schauerte seit 25 Jahren. Sind ihre Einsatzbereiche auch unterschiedlich, so eint sie vor allem eine Erfahrung: Die Zeiten ändern sich.

Oliver Eiden ist ein „Eigengewächs des Hauses“, so Kyrillos Kaioglidis im Rahmen der kleinen Feierstunde im Rathaus. 1983 hat er bei der Stadt Hilchenbach mit seiner Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten begonnen, war dann in der Bauverwaltung tätig. Anschließend hat er sich um Rechnungs- und Vergabeangelegenheiten gekümmert. Seit 2001 ist im Bereich Abfallbeseitigung tätig. „Ich habe das Gefühl, das machst du gerne, und ich sehe, du machst es gut“, dankt der Bürgermeister dem langjährigen Mitarbeiter. Das spiegeln dem Verwaltungschef auch immer wieder die Bürgerinnen und Bürger.

Am gleichen Tag vor 40 Jahren startete Christine Bülow ihre Beamtenlaufbahn bei der Stadt Hilchenbach. Bis heute hat sie zahlreiche Bereiche durchlebt: angefangen

im Sozialamt über das Ordnungsamt bis zur Bauverwaltung. Heute ist die städtische Verwaltungsrätin Christine Bülow Leiterin des Fachbereichs Bauen. Auf ihr großes Hintergrundwissen und ihr Rechtsverständnis ist Verlass. „Wer dich kennt, der weiß, dass du das aus eigener Kraft und mit viel Willen geschafft hast“, beglückwünscht Kyrillos Kaioglidis seine Mitarbeiterin. „Du machst einen super Job!“

Auf einen ganz anderen Werdegang blickt Erika Schauerte zurück. Nachdem sie ihre Ausbildung zur Industriekauffrau abgeschlossen hatte, war sie zunächst in diesem Bereich tätig. Über einen Bekannten erfuhr sie 1998 dann, dass die Stelle der Schulsekretärin an der Stahlberggrundschule in Müsen frei geworden war. Ihre eigene Zeit als Schülerin dort hatte sie in guter Erinnerung. Außerdem waren die geregelten Arbeitszeiten ein Pluspunkt. Sie bewarb sich – mit Erfolg. „Ich habe nie etwas Schlechtes gehört“, betont Kyrillos Kaioglidis. „Das hat immer gut und harmonisch funktioniert, auch mit dem Kollegium.“

Wenn die drei auf ihre lange Zeit im öffentlichen Dienst zurückblicken, wird schnell klar: Mit „damals“ hat die heutige Arbeitsweise nur noch wenig zu tun. In den 90er- Jahren wurden die ersten Computer aufgestellt. Was früher mit dem Diktiergerät aufgenommen und zunächst dem Schreibdienst übergeben werden musste, wurde bald selbst eingetippt. Das Aufkommen des Internets versprach weitere Erleichterungen – „aber gleichzeitig muss jetzt natürlich auch alles schneller gehen“, so Kyrillos Kaioglidis. Antworten werden sofort erwartet, sei es in Sachen Abfall, Bauen oder Schulleben. Wie so oft bringen Veränderungen eben Vor- und Nachteile mit sich, das wissen Oliver Eiden, Christine Bülow und Erika Schauerte nur zu gut. Aber sie wissen auch, damit umzugehen.

Für ihren Einsatz über all die Jahre hinweg dankte Kyrillos Kaioglidis den Jubilarinnen und dem Jubilar herzlich und übergab ihnen Urkunden und Blumensträuße. Zudem überreichte Wolfgang Menn ihnen als Vertreter des Personalrats eine kleine Aufmerksamkeit.



Foto: Erika Schauerte (3. v. l.), Oliver Eiden (4. v. l.) und Christine Bülow (5. v. l.) sind schon Jahrzehntelang für die Stadt Hilchenbach im Einsatz. Dazu gratulierten Stadtrat Christoph Ermert, Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis, Wolfgang Menn für den Personalrat und Baudezernent Michael Kleber (v. l.).

