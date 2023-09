Blutiger Konflikt am Kunstweg: 22-Jähriger mit Stichverletzung ins Krankenhaus!

(wS/ots) Siegen 09.09.2023 | Am Freitagabend (08.09.2023) erhielt die Polizei Kenntnis über eine verletzte Person im Bereich des Kunstwegs in der Siegener Innenstadt. Vor Ort fanden die Beamten einen 22-Jährigen mit einer Stich- bzw. Schnittverletzung im Bereich der Schulter. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Siegener Krankenhaus.

Nach ersten Ermittlungen ist es gegen 21 Uhr zu einem Streit zwischen dem Geschädigten und drei unbekannten Personen gekommen. Im Zuge der Auseinandersetzung soll einer der Unbekannten den 22-Jährigen angegriffen und ihm die Verletzungen zugefügt haben. Anschließend flüchteten die drei Personen in unbekannte Richtung.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 1,70m groß - ca. 20 Jahre alt - schlank - etwas längere, dunkle Haare - trug eine grüne Kappe und hatte eine Bauchtasche dabei - französische Sprache

Aufgrund der Gesamtsituation erfolgte zunächst eine Einstufung als versuchtes Tötungsdelikts. Noch in der Nacht übernahm eine Mordkommission der Polizei in Hagen die Ermittlungen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gehen Polizei und Staatsanwaltschaft jedoch von einer gefährlichen Körperverletzung aus.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder flüchtigen Personen geben können, melden sich bitte unter der 0271/7099-0.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

