„Der Berg ruft“ – und es kamen Tausende in die Oberstadt

(wS/Si) Siegen 21.09.2023 | Am 9. September erwanderten mehrere tausend Besucher die steilste Einkaufsstraße Deutschlands.

An vier „Bergstationen“ konnte man Musik und Getränke genießen und außerdem an einem Gewinnspiel teilnehmen. Die Gewinner wurden nun gezogen.

An jeder Station konnten die Besucher ihren „Wanderpass“ abstempeln lassen und, wenn alle vier Stempel gesammelt wurden, am Gewinnspiel teilnehmen. Die Beteiligung war mit 262 eingereichten Wanderpässen enorm. Entsprechend begeistert sind alle Akteure, die die Veranstaltung innerhalb weniger Wochen auf die Beine gestellt haben. Kerstin Wagner, Zentrenmanagerin beim Stadtmarketing, hat sich um die Kommunikation nach außen und um die Abstimmung der Beteiligten untereinander gekümmert. „Wir sind überwältigt von dem durchweg positiven Feedback und den Besucherzahlen.“ resümiert sie. „Das tolle Wetter hat uns natürlich in die Hände gespielt, aber dass es so gut angenommen wird, konnte niemand ahnen, es war schließlich das erste Mal, dass dieses Format so stattfand.“

Am 18. September wurden die Gewinner im „Frittenglück“ gezogen und inzwischen benachrichtigt. Zahlreiche Gastronomen und Einzelhändler haben insgesamt 31 Preise zur Verfügung gestellt, die die Gewinner sich bis zum 31.12.2023 in den jeweiligen Geschäften oder der Touristinformation am Marktplatz abholen können.

Die Aktion war eine gemeinsame Initiative von Gusto Puro, des Stadtmarketings Siegen, Erzi Glasbiergeschäft, Moanet/Dorfästhetik, Röstwelt, Frittenglück, und der ISG Oberstadt e.V. Weitere Sponsoren für das Gewinnspiel sind Feinbier unterwegs, Engel & Völkers, und Die kleine Boutique. Zudem wurde die Veranstaltung von der Stadt Siegen im Rahmen des Zentrenbudgets gefördert. „Die Resonanz der Besucher, aber auch die Zusammenarbeit mit den Akteuren in der Oberstadt war einfach großartig. Deshalb planen wir für nächstes Jahr eine Wiederholung.“ erklärt Kerstin Wagner.

Fotos: Stadt Siegen