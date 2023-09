Ein Erlebnistag auf dem Bauernhof für Kinder in Langenholdinghausen

(wS/red) Siegen – Langenholdinghausen 19.09.2023 | 38 Kinder aus Langenholdinghausen verbrachten einen unvergesslichen Nachmittag auf einem echten Bauernhof. Die meisten von ihnen wurden von ihren Eltern oder Großeltern begleitet. Der Biolandbetrieb der Familie Ohrndorf in „Heckseifen“ bot die perfekte Gelegenheit, das Leben und Wirtschaften auf einem modernen Hof hautnah zu erleben.

Die Kinder wurden in zwei Gruppen aufgeteilt und erkundeten zunächst den Hof. Höhepunkte des Rundgangs waren die Stallungen, in denen sowohl kleine als auch große Tiere untergebracht waren. Katzen und Kaninchen begeisterten die Kinder genauso wie die jungen Kälber und die beeindruckenden Kaltblutpferde Hektor, Lukas und Paul. Besonders Paul, ein „Holländisches Trekpaard“, beeindruckte die Kinder durch seine imposante Größe und seine Sanftmütigkeit gegenüber den jungen Besuchern.

Kurt und Christine Ohrndorf sowie ihre Töchter Petra und Sonja, die den Betrieb gemeinsam bewirtschaften, informierten die Kinder anschaulich über die Tiere, ihre Gewohnheiten und die Anforderungen an eine tiergerechte Haltung. Kurt Ohrndorf, der auch Imker ist, berichtete den Kindern über das Leben der Arbeitsbienen, von der „Putzerin“ bis zur „Honigsammlerin“, während ihrer kurzen sechswöchigen Lebensdauer im Sommer.

Die Besucher konnten auch den Hofladen besichtigen, der eine breite Auswahl an Produkten aus dem eigenen Garten und Feld anbot. Außerdem erhielten sie einen Einblick in die hofeigene Biogasanlage, in der seit 1997 Biogas aus dem Dung der Tiere gewonnen wird, um Wärme und Strom zu erzeugen, der den Großteil des Hofbedarfs deckt.

Nach dieser umfangreichen Wissensvermittlung stand aktive Mitarbeit auf dem Programm. Die Kinder fuhren mit einem Traktor und einem Wagen zum Kartoffelfeld und halfen beim Ernten der „gelben Knollen“. So trugen sie dazu bei, dass frische, selbst geerntete Kartoffeln auf den Mittagstisch ihrer Familien kamen. Während eine Gruppe auf dem Feld arbeitete, gestaltete die andere Gruppe kreative Stofftaschen mit Kartoffeldruck.

Der Hof bot auch zahlreiche andere Aktivitäten und Attraktionen, darunter „Trampeltrecker“ und Spielzeuge für die jungen Besucher. In einer Scheune stärkten sich Kinder und Erwachsene an einer Kaffeetafel mit frisch gebackenen Waffeln, Kuchen sowie Milch und Kakao. Dabei erhielt jedes Kind eine „Urkunde“, die aufzeigte, welche Einrichtungen und Betriebszweige sie erkundet hatten. Sie wurden nun stolze „Hofprofis“ genannt.

Beim Zurückbringen der Kühe von der Weide in den Stall konnten die Bauern und Bäuerinnen auf die Hilfe der Kinder zählen. Die Kinder durften sogar beim Melken der Kühe im Melkstand zuschauen und halfen beim Tränken der jungen Kälber mit dem „Milchtaxi“, was ihnen weitere interessante Einblicke in die Landwirtschaft verschaffte.

Es überraschte nicht, dass einigen der jungen Gäste der Abschied vom Hof schwerfiel, trotz des nahezu vierstündigen Programms. Auch für die Eltern und Großeltern war der gemeinsame Nachmittag auf dem Hof Heckseifen ein Gewinn, wie zahlreiche positive Rückmeldungen gegenüber den Helfern vom Arbeitskreis Dorferneuerung und Dorfgeschichte zeigten. Diese hatten die Veranstaltung im Rahmen ihrer jährlichen „Aktion für Kinder“ organisiert.

Karl Heinz Neubauer vom Arbeitskreis äußerte: „Unser Ziel ist es, Tier und Natur den Kindern näherzubringen, sie mit der Herkunft unserer Lebensmittel vertraut zu machen und ihr Interesse an ihrer Umgebung zu wecken.“ Diese Veranstaltung hat dieses Ziel zweifellos erreicht.

„Keine Angst vor großen Tieren …“ – das Füttern der Kühe war für viele Kindern eine neue Erfahrung und bereitete sichtbar Freude

„Selbst aufgelesene Kartoffel schmecken am besten …“ – auch ein Besuch auf dem Feld gehörte für die 38 Mädchen und Jungen nebst ihren Beleitern zum Programm ihres „Nachmittags auf dem Bauernhof“

„Hautnah dabei beim Schlemmen der Milch aus dem Milchtaxi“

