Firma in Wilnsdorf-Rudersdorf wiederholt von Einbrechern aufgesucht

(wS/ots) Wilnsdorf 06.09.2023 | Zwischen Montagabend (04. September 2023) und Dienstagmorgen sind die Geschäftsräume eines Sanitärinstallationsfachgeschäfts zum wiederholten Male in das Visier von Einbrechern geraten.

Im Zeitraum zwischen 18:00 Uhr und 06:00 Uhr verschafften sich die unbekannten Täter über ein Fenster Zutritt in das Hauptgebäude. Hier drangen sie in diverse Büroräume ein und durchsuchten dort Schränke und Schreibtische. Die Unbekannten entwendeten nach bisherigen Erkenntnisse Bargeld im dreistelligen Eurobereich. Der verursachte Sachschaden hingegen dürfte mehrere tausend Euro betragen. Bereits vor mehreren Wochen kam es zu einem Einbruch in die gleiche Firma.

Die Kriminalpolizei (KK 5) haben die Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittler bitten Zeugen, sich unter der Rufnummer 0271 / 7099 – 0 zu melden.