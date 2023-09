Führung im Internatsmuseum – Vergangenheit mit viel Liebe zum Detail erleben

(wS/hi) Hilchenbach 27.09.2023 | Das erstmals 1239 erwähnte Stift Keppel ist heute Gymnasium, Tagungshaus und Veranstaltungsort für zahlreiche kulturelle Angebote. Über viele Jahrhunderte diente das ansehnliche Gebäude jedoch als Prämonstratenserinnenkloster und später als adliges Damenstift.

Mit viel Arbeit und großer Liebe zum Detail der ehemaligen Lehrerin Dorothea Jehmlich ist hier ein Internatsmuseum entstanden. Gezeigt wird die Lebenssituation

der Stiftsdamenlehrerinnen und ihrer Zöglinge in der Zeit um 1900.

Am Sonntag, 1. Oktober, ab 14:00 Uhr kann das Museum im Rahmen der Hilchenbacher Erlebnisveranstaltungen besichtigt werden. Dorothea Jehmlich wird Führungen in Kleingruppen nach Voranmeldung geben. Die Führungen sind kostenlos. Um eine Spende zugunsten des Museums wird gebeten. Anmeldungen nimmt Dorothea Jehmlich unter der Telefonnummer 02733 3 81 oder per E-Mail an r-jehmlich@t-online.de entgegen.