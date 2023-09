Gemeinsam kochen. Gemeinsam essen. Gemeinsam auftanken. Trauerkombüse 2.0 – Ein Angebot für trauernde Männer

(wS/ca) Siegen 27.09.2023 | Am 02. November 2023 um 17:30 Uhr startet die Ambulante ökumenische Hospizhilfe Siegen e.V. die zweite Runde der Trauerkombüse mit einem „Schnuppertreff“ – dieses Mal in den Räumen der Tagespflege St. Martin des Caritasverbandes Siegen-Wittgenstein e.V. (Bühlstraße 2, 57080 Siegen-Eiserfeld). Weitere sieben Termine finden dann in einer festen Gruppe 14-tägig jeweils donnerstags von 17:30 bis 20:00 Uhr statt.

Die „Trauerkombüse“ ist ein Angebot für trauernde Männer jeden Alters, die einen Verlust im Kreise anderer trauernder Männer beim gemeinsamen Kochen verarbeiten möchten, die Interesse am Kochen und gemeinsamen Abenden haben und ihrem Alltag wieder mehr Struktur und Lebensqualität geben möchten.

Bereits im vergangenen Jahr stieß dieses Angebot, das sich ausschließlich an trauernde Männer richtet, auf eine positive Resonanz. Das Angebot war so beliebt, dass schnell klar wurde, dass es eine zweite Runde geben musste.

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist eine vorherige Anmeldung bis zum 20. Oktober 2023 erforderlich.

Diese kann bei Maria Ermes-Soleymani erfolgen, telefonisch unter 0271 236 02 67 oder per E-Mail an m.ermes-soleymani@caritas-siegen.de.