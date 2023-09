Großer Familienjahrmarkt mit anschließender Party in Raumland: 60 Jahre BIKAR FAMILY

(wS/bf) Bad Berleburg 27.09.2023 | Das Wittgensteiner Familienunternehmen BIKAR feierte am vergangenen Samstag in Raumland sein 60. Firmenjubiläum. Mit einem großem Familienjahrmarkt und anschließender Party am Firmengelände bis in die frühen Morgenstunden stand an diesem Wochenende die gesamte BIKAR FAMILY im Mittelpunkt. Einmal mehr hat sich gezeigt, dass auch das enorme Wachstum des Metallhändlers in den vergangenen Jahren nichts daran geändert hat, dass BIKAR ein Familienunternehmen ist: „Für uns alle bedeutet Familie nicht, dass man Bikar heißen muss. Schon immer gehören alle unsere Mitarbeitenden zu unserer mittlerweile doch recht großen Familie,“ zeigen sich die drei Geschäftsführer und Geschwister Claudia, Alexander und Pascal Bikar nach der Feier begeistert von der familiären Atmosphäre.

Ein Großteil des Firmengeländes war nicht wiederzuerkennen: Statt Alubarren, fertigen Packstücken und regem Staplerverkehr gab es unter anderem ein Bungee- Trampolin, Kinderriesenrad und eine Reifenrutsche für die kleinen Gäste oder auch eine Schießbude und „Hau-den-Lukas“ für die großen Besucher. Ein Highlight für die BIKAR FAMILY war der mobile Drachenflieger. Passend zu den geschäftlichen Erfolgen von BIKAR im Luftfahrtbereich ging es hier 30 Meter in die Höhe und bei perfektem Wetter konnte der Blick über das Edertal und das gesamte Firmengelände schweifen.

Ein großes, emotionales Dankeschön

Das ganze Fest war ein großes Dankeschön für das Engagement und den Ehrgeiz der gesamten BIKAR FAMILY in den vergangenen 60 Jahren. Schon immer zeichnet das Unternehmen ein ganz besonderer Zusammenhalt aus. Auch 2023 ist es dieser Geist, der dafür sorgt, dass Großprojekte gelingen, die vielen neuen Mitarbeitenden sich gleich zu Hause fühlen und die Expansion ins internationale Ausland gelingt.

Neben den Produktionsstandorten in Bad Berleburg und Korbußen in Thüringen sowie den (inter)nationalen Verkaufsbüros hat das Unternehmen in diesem Jahr

einen weiteren Produktionsstandort in Bristol, Großbritannien, eröffnet. Außerdem gehen gerade die Planungen eines weiteren Standorts in Indien in 2024 in die heiße Phase. „Es ist wirklich unglaublich zu sehen, wie international die BIKAR FAMILY bereits ist, obwohl wir noch zu Beginn unserer Internationalisierung stehen!“, freute sich die Geschäftsführung in ihrer Rede zur Eröffnung.

Doch neben der großen BIKAR FAMILY stand an diesem Tag ein ganz besonderer Teil der Familie Bikar im Fokus. Denn vor 13 Jahren hat der Vater der heutigen

Geschäftsführer-Generation das Zepter ganz bewusst übergeben und sich still und leise aus dem Unternehmen zurückgezogen. Aleksander Bikar hat das Unternehmen in seiner Zeit an vielen Stellen automatisiert, Prozesse optimiert und als Arbeitgeber in Wittgenstein etabliert. Seine drei Kinder haben die einmalige Gelegenheit am Wochenende genutzt, um ihm für dieses Vertrauen und die mutige Entscheidung endlich einmal in einem angemessenen Rahmen zu danken. Doch ihr Dank galt nicht

nur ihm, sondern auch ihrer Mutter Marita. Denn ohne sie, die die Familie und damit auch das Familienunternehmen im Hintergrund zusammengehalten hat, stünden sie heute nicht als die Menschen da, die sie sind.

Eine große kulinarische Auswahl rundete die Veranstaltung ab

Für das leibliche Wohl war natürlich auch mehr als ausreichend gesorgt: Pizza, Bratwurst, Burger und zum Nachtisch ein süßer Crêpe oder Eis: Hier blieben keine Wünsche offen. Die gesamte Feier spiegelt wieder: „BIKAR FAMILY“ ist nicht nur ein Slogan, sondern Familienfreundlichkeit gelebte Philosophie. Die vielen strahlenden Kinderaugen und zufriedene Eltern bestätigten das einmal mehr.

DJ Marc Kiss heizte die gute Stimmung in den Abendstunden noch einmal ordentlich an und ließ die Tanzfläche über Stunden beben.

„Eine gelungene Veranstaltung für Groß und Klein mit viel positivem Feedback und lieben Worten aus der BIKAR FAMILY. Das ist es, was wir uns für unser Jubiläum gewünscht und nun auch bekommen haben“, fasst Marketingleiter Jan Saßmannshausen die allgemeine Stimmung nach der Feier zusammen.