JKG II fällt von Platz 2 ans Tabellenende – Zwei Niederlagen folgt Ergebniskorrektur vom 1. Kampftag

(wS/jfs) Siegen 26.09.2023 | Das war kein schönes Wochenende für die zweite Mannschaft der JKG Siegerland. Mit zwei Niederlagen, 1:9

gegen JC Pelkum, sowie gegen die Heimmannschaft SSV Meschede (3:7) war man eigentlich schon genug

bedient, doch es kam noch dicker. Wegen eines Aufstellungsfehlers am 1. Kampftag wurden nachträglich

beide Kämpfe mit 0:10 gewertet und so landet man im freien Fall am Tabellenende

Aber das eigentliche Handicap war, dass in Meschede nur 7 Kämpfer zur Verfügung standen. Das sah vor zwei

Wochen noch ganz anders aus, und so mussten einige Athleten drei- bis viermal antreten. Gegen den JC Pelkum-

Herringen war den Siegerländern kein Kraut gewachsen. 1:9 hieß es am Ende. In neun Kämpfen in Folge wurde man

vorzeitig besiegt. Erst in der letzten Partie sorgte dann doch noch Percy Hutchinson bis 66 kg mit einem Haltegriff für

den Ehrenpunkt.

Gegen den Gastgeber SSV Meschede sah es dann anfangs schon besser aus. Eugen Wolf (-73 kg) und

Schwergewichtler Komron Gulberdiv konnten gut dagegen halten, aber den 2:0 Rückstand nicht verhindern. Titus

Falk bescherte der JKG bis 90 kg bereits nach 16 Sekunden den ersten Punkt. Jedoch der Gegner von Erik Köster (-

81 kg) machte es noch schneller und es stand 1:3. In guter Form zeigte sich Leichtgewichtler Percy Hutchinson der

mit seinem Sieg die JKG im Rennen hielt. Der erste Durchgang endete 2:3 aus Siegerländer Sicht. Einige

Umstellungen im zweiten Durchgang sorgten dann auch nicht für den Durchbruch. Nick Becker unterliegt bis 73 kg,

wie auch Komron Gulberdiv im Schwergewicht, Titus Falk und Eugen Wolf, der hier bis 81 kg aufgestellt wurde.

Lediglich Jakob Hullerum konnte noch überzeugen und siegte mit O-soto-gari zum 3:7 Endstand. Jetzt reist man nach

den Herbstferien mit der roten Laterne in der Hand wiederum ins Sauerland zum Spitzenreiter Kodokan Olsberg, die

bisher eine weiße Weste haben. Weitere Gegner ist der Lüner SV.

Da fehlte nicht viel und Komron Gulberdiv re. hätte einen Haltegriff erzwungen