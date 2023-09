Konzert zum Tag der deutschen Einheit mit Orchester und Chor

(wS/bl) Bad Laasphe 26.09.2023 | Auch in diesem Jahr findet wieder das Konzert zum Tag der deutschen Einheit am 03. Oktober 2023 um 17:00 Uhr in der Aula des städt. Gymnasiums statt.

Die Besucher erwartet ein Chor- und Orchesterkonzert. Die Philharmonie Südwestfalen und der Kammerchor CARPE SONUM gestalten das Programm sowie die Solistinnen und Solisten Sophia Körber (Sopran), Claudia Schreiner (Alt), Javier Alonso (Tenor) und Thomas Bonni (Bass).

Es stehen Werke von W.A. Mozart, C.M. von Weber, G.P. Telemann und J. Haydn auf dem Programm.

Im zweiten Teil des Konzerts bildet die „Missa in Tempore belli“ von Joseph Haydn den Schwerpunkt, die auch als Paukenmesse bekannt ist. Hierbei wirken die Philharmonie Südwestfalen, der Chor Carpe sonum und die Solisten zusammen.

Dirigent ist Jens Schreiber, der auch die Chorleitung inne hat.

Der Kulturring Bad Laasphe e.V. ist der Veranstalter.

Der Eintritt beträgt im Vorverkauf 22 € und an der Tageskasse 25 €.

Eintrittskarten sind ab sofort in der TKS Bad Laasphe (Vorverkaufsstelle ProTicket), Tel. 02752-898 und www.proticket.de erhältlich.

Foto: Kulturring Bad Laasphe e.V.