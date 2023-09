Kostenloses und nachhaltiges Angebot – „Frühe Hilfen“ im Kreis bietet Tragehilfen-Verleih für Eltern

(wS/Si) Siegen 11.09.2023 | Der Mensch ist ein Tragling. Babys werden, bevor sie laufen lernen, deshalb oft getragen und eine Tragehilfe kann den Eltern dabei helfen, Kraft zu sparen und Nähe zum Kind zu schaffen.

Die Preise für Tragehilfen liegen je nach Anbieter zwischen 100 und 120 Euro, Tragetücher zwischen 50 und 60 Euro. Die vielen Anbieter mit unterschiedlichen Designs machen den Eltern die Auswahl nicht leicht.

Die „Frühen Hilfen“ im Kreis Siegen-Wittgenstein bieten deshalb jetzt einen Tragehilfen-Verleih, der Kosten spart und nachhaltig ist. Gegen eine Kaution von 25 Euro, können junge Eltern im Kreis für bis zu 6 Monate ein Tragetuch oder eine Tragehilfe leihen. Um das Angebot in Anspruch zu nehmen, können Interessierte sich an das Kreisjugendamt unter 0271 333-1388 oder -1389, oder per Mail an fruehe-hilfen@siegen-wittgenstein.de wenden.