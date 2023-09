Kreis Siegen organisiert Studienreise „Israel für Neuentdecker“: 50 Jahre Partnerschaft Siegen-Wittgenstein – Emek Hefer

(wS/si) Siegen 20.09.2023 | Seit 50 Jahren besteht die Partnerschaft zwischen dem Kreis Siegen-Wittgenstein und dem Kreis Emek Hefer in Israel. Dieses Jubiläum wurde und wird in diesem Jahr mit vielen Veranstaltungen gefeiert. Als besonderes Highlight organisiert der Kreis jetzt gemeinsam mit der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit Siegerland eine Studienreise ins Heilige Land. Diese ist besonders für Menschen gedacht, die Israel noch nie besucht haben. Die Reise findet vom 24. Februar bis 03. März 2024 statt.

„Die neuntägige Reise führt die Teilnehmer sowohl in unseren Partnerkreis Emek Hefer, als auch an andere Orte in Israel, die man unbedingt gesehen haben muss!“, sagt Landrat Andreas Müller: „So steht die für Juden, Christen und Moslems heilige Stadt Jerusalem genauso auf dem Programm wie die pulsierende Metropole Tel Aviv direkt am Mittelmeer. In Emek Hefer sind u.a. ein Besuch in einem Kibbuz und bei einem Naturprojekt am Alexanderfluss geplant. Außerdem wird die Reisegruppe einen Holocaust-Überlebenden treffen. Das sind immer ganz besonders intensive Begegnungen“, so der Landrat.

Die Reise ist nicht als Rundreise mit vielen verschiedenen Hotels konzipiert. Vielmehr ist die Gruppe fünf Nächte in einem Hotel in Netanya am Rande von Emek Hefer untergebracht, bevor es dann für drei weitere Übernachtungen nach Jerusalem geht. „Nur einmal umziehen zu müssen, macht die Reise wesentlich entspannter als jede Nacht an einem anderen Ort zu schlafen“, betont der Landrat.

Heiner Giebeler, lange Jahre beim Kreisjugendring für den Jugendaustausch mit Emek Hefer zuständig, wird einer der beiden Reiseführer sein. Er ist inzwischen ein Israelkenner und hat die Reiseroute zusammengestellt. Dabei möchte er der Reisegruppe sowohl das moderne als auch das historische Israel mit seiner vielen tausend Jahre alten Geschichte zeigen. So wird er die Reisegruppe zum römischen Theater in Cäsarea führen, zur Kreuzfahrerfestung in Akko oder den Bahai-Gärten in Haifa. Rund um den See Genezareth wandeln die Reisenden auf den Spuren Jesu und besuchen die Brotvermehrungskirche und den Berg der Seligpreisungen. In Tel Aviv geht es auf den Carmel Markt und in Jerusalem durch die Altstadt. In Jerusalem werden die Reisenden aber auch eine Führung durch die Gedenkstätte Yad Vashem erhalten, der zentralen Gedenkstätte für den Holocaust des Staates Israel. Schließlich machen sich die Besucher aus Siegen-Wittgenstein noch in die jüdische Wüste auf – zur Festung Massada und ans Tote Meer, wo man sich auf Grund des hohen Salzgehaltes einfach aufs Wasser legen kann ohne unterzugehen.

Im Rahmen des Partnerschaftsjubiläums unterstützt der Kreis Siegen-Wittgenstein die Reise nicht nur organisatorisch, sondern auch finanziell. Deshalb kann sie zu besonders günstigen Konditionen angeboten werden. Der Reisepreis beträgt im Doppelzimmer 1.790 Euro pro Person, im Einzelzimmer 2.190 Euro.

Anmeldungen sind bis Sonntag, 15. Oktober 2023, möglich. Interessenten, die noch nie in Israel waren, werden vom Veranstalter bevorzugt berücksichtigt. Wer dabei sein möchte, wendet sich an die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit Siegerland e.V., Spandauer Straße 34, 57072 Siegen, Mail: cjz.siegen@t-online.de, Telefon: 0271 20100.

Nach Erhalt der Anmeldebestätigung ist eine Anzahlung in Höhe von 200,00 Euro pro Person zu leisten. Erst mit der geleisteten Anzahlung wird die Anmeldung verbindlich.

Weitere Informationen sind bei Heiner Giebeler (Mail: h.giebeler@cjz-siegen.de; Handy: 0170 3552395) oder unter www.siegen-wittgenstein.de/israel erhältlich.

Die Reise wird von der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit Siegerland durchgeführt und durch den Kreis Siegen-Wittgenstein (finanziell und organisatorisch) und den Partnerkreis Emek Hefer (organisatorisch) unterstützt.