Krombacher’s Fassbrause erstmals in der Winter-Edition: Neue Sorte Winterapfel ab Oktober

(wS/kr) Kreuztal – Krombach 27.09.2023 | Bereit für winterlich-fruchtige Wohlfühl-Momente in der kalten Jahreszeit? Krombacher’s Fassbrause bringt mit der Aktionssorte Winterapfel ab Oktober den perfekten Begleiter für den anstehenden Winter: Sowohl eisgekühlt als auch warm ist die neue Sorte mit dem Geschmack von süß-säuerlichem Apfel und einem Hauch von Zimt und Nelke ein echter Genuss.

Winterlicher Zuwachs in der Fassbrausen-Familie

Krombacher’s Fassbrause Winterapfel ergänzt die bunte Sortenvielfalt über die Wintermonate um eine weitere herb-süße Erfrischung. 2012 ist die erste Fassbrause von Krombacher an den Start gegangen, mit Winterapfel wächst das Sortiment nun vorübergehend auf neun Produkte: „Mit der Einführung von Winterapfel bieten wir ein besonderes Geschmackserlebnis, das perfekt zur Winterzeit passt. Wir wollen etwas Neues im Fassbrause-Segment schaffen: Daher kann man die neue Sorte sowohl kalt als auch heiß genießen“, erklärt Alexandra Limberg, Leiterin Marketing Alkoholfreie Getränke bei Krombacher.

Natürlich ohne Alkohol: Perfekt für jeden Anlass

Wie auch alle anderen Sorten von Krombacher’s Fassbrause enthält die Winter-Edition 0,00% Alkohol und ist damit gerade in der Weihnachtszeit der perfekte alkoholfreie Begleiter für die ganze Familie: Ob als erfrischender Durstlöscher nach einem Spaziergang im Schnee oder als festliche Alternative zu alkoholischen Heißgetränken. Auch das Design läutet die kalte Jahreszeit ein: Die neue Flasche kommt mit einem dunkelblauen Etikett daher und erinnert an eine Winterlandschaft.

Die Sorte ist ab dem 2. Oktober im Handel und als 6×0,33l Sixpack erhältlich. Dabei gilt: First come, first served. Die Winteredition ist streng limitiert und nur für kurze Zeit in ausgewählten Märkten verfügbar.

ÜBER KROMBACHER’S FASSBRAUSE

Krombacher’s Fassbrause ist das süß-herbe Erfrischungsgetränk für die ganze Familie. Die Kombination aus echtem Fruchtsaft und dem herben Geschmack der Malzbasis macht Krombacher’s Fassbrause zum perfekten Durstlöscher mit 0,00% Alkohol. Bei der Herstellung legen wir viel Wert auf die Verwendung natürlicher und qualitativer Zutaten: Das macht uns zur beliebtesten Fassbrause-Marke in Deutschland. 2012 ist unsere erste Sorte an den Start gegangen, mittlerweile ist die Sortenfamilie auf acht dauerhaft verfügbare Fassbrausen gewachsen.

Weitere Informationen: https://www.krombachers-fassbrause.de/