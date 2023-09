Motorradunfall auf der Wilhelm-Münker-Straße in Hilchenbach

(wS/red) Hilchenbach 08.09.2023 | Heute Nachmittag gegen kurz nach 15 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Wilhelm-Münker-Straße, als ein 17-jähriger Motorradfahrer aus Hilchenbach kommend in Richtung Heinsberg unterwegs war. Nach eigenen Angaben gegenüber der Polizei war der junge Fahrer „zügig“ unterwegs.

Der Zusammenstoß erfolgte frontal mit einem entgegenkommenden Opel, der aus Richtung des „Hotel Haus am Sonnenhang“ in Richtung Hilchenbach fuhr. Der PKW-Fahrer blieb unverletzt, der Motorradfahrer erlitt leichte Verletzungen und musste nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Feuerwehr wurde ebenfalls hinzugezogen, um auslaufende Betriebsmittel zu binden und die Unfallstelle abzusichern.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de