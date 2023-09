Nach Flucht bei Verkehrskontrolle: Polizei stellt PKW und Mobiltelefon in Kreuztal sicher

(wS/ots) Kreuztal 06.09.2023 | Am Dienstag (5. September) berichtete die Polizei über die Flucht eines Audi-Fahrers, der sich einer Verkehrskontrolle entzog. Der Sachverhalt ist in der folgenden Meldung zusammengefasst:

Das Verkehrskommissariat hat umgehend die Ermittlungen in dem Vorfall übernommen. Nach derzeitigem Stand steht ein 24-Jähriger aus Kreuztal im Verdacht, das Fahrzeug geführt zu haben. Der junge Mann ist polizeilich bekannt und verfügt über keinen Führerschein. Über die Staatsanwaltschaft erwirkten die Beamten des Verkehrskommissariats mehrere Beschlüsse, die noch am Dienstagabend in Kreuztal vollstreckt wurden. Im Rahmen einer Durchsuchung stellten Polizisten ein Mobiltelefon sowie den Audi sicher.

Die weiteren Ermittlungen dauern an. In diesem Zusammenhang bittet das Verkehrskommissariat weiterhin, dass sich betroffene Autofahrer, die durch den Audi gefährdet wurden, bei der Polizei melden. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 02732 / 909-0 entgegen.

