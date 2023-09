Neueröffnung des Restaurant „Blauer Pfau“ in Kreuztal-Mittelhees

(wS/red) Kreuztal 20.09.2023 | Seit dem 1. September 2023 hat Mittelhees einen neuen kulinarischen Hotspot am Golfplatz Siegerland: das Restaurant „Blauer Pfau“. Unter der Leitung von Nadine Flesch und ihrem Ehemann Reginald Flesch erstrahlt dieses gastronomische Juwel in neuem Glanz und öffnet seine Türen der Öffentlichkeit.

Das Restaurant „Blauer Pfau“ liegt malerisch am Golfplatz Siegerland und bietet den Gästen eine einzigartige Gelegenheit, die Schönheit der Umgebung zu genießen, sei es nach einer entspannten Runde Golf oder einem Spaziergang durch die idyllische Mittelhees-Landschaft.

Eine der herausragenden Eigenschaften dieses Restaurants ist die Leidenschaft des Inhabers und Kochs, Reginald Flesch, für kulinarische Genüsse. Seit seinem 18. Lebensjahr hat der gelernte Koch seine Kochkünste perfektioniert und legt besonderen Wert auf die Verwendung frischer und regionaler Zutaten.

Ein besonderes Highlight des „Blauen Pfau“ ist die regelmäßig wechselnde Speisekarte. Alle zwei Wochen werden neue Gerichte präsentiert, darunter immer auch ein verlockendes Wildgericht. Von Vorspeisen wie Erbsensüppchen mit Garnelen bis zu Hirschcarpaccio mit Kapern und Salatbouquet gibt es für jeden Geschmack etwas zu entdecken.

Die Hauptspeisen sind nicht weniger beeindruckend, von Champi-Schnitzel mit Pommes und kleinem Salat bis zu Schweinegeschnetzeltem in süßer Senfsoße mit Kroketten und kleinem Salat. Auch Rumpsteak mit Bratkartoffeln und Speckbohnen, Hähnchenbrust mit Knuspermantel an Kräuterbuttersoße mit Kürbis und Kroketten sowie Lachsfilet an Weißwein-Dillsoße stehen zur Auswahl. Für Liebhaber von Wildgerichten gibt es Hirschsteak mit Kürbisgemüse und Drillingen.

Das Restaurant „Blauer Pfau“ zeichnet sich nicht nur durch seine herausragende Küche aus, sondern auch durch seine wunderschön gepflegte Außenterrasse, die sich perfekt für ein gemütliches Essen im Freien eignet.

Die Räumlichkeiten stehen auch für besondere Anlässe wie Hochzeiten, Firmenjubiläen, Geburtstage und Trauerfeiern zur Verfügung und sind barrierefrei zugänglich. Ein Parkplatz befindet sich unmittelbar am Restaurant, um den Gästen die Anreise zu erleichtern.

Die Familie Flesch freut sich herzlich über Ihren Besuch im Restaurant „Blauer Pfau“. Und um Ihren Besuch abzurunden, können Sie sich mit einem frisch gezapften Krombacher Pils verwöhnen lassen. Jeder ist herzlich eingeladen, das Restaurant zu besuchen.

Tauchen Sie ein in die Welt des Genusses und der Gastfreundschaft im Restaurant „Blauer Pfau“ in Mittelhees.

Familie Flesch und Team freut sich auf Ihren Besuch

Zu erreichen ist das Restaurant Blauer Pfau unter der Telefonnummer 02732-594723 mobil unter 0170-8204521

Die Homepage BlauerPfau.com befindet sich grade im Aufbau und müsste in kürzester Zeit online gehen.

Adresse: Restaurant Blauer Pfau Berghäuser Weg, 57223 Kreuztal – Mittelhees



Google Maps