Siegen Hbf: Startschuss für das neue Bahnsteigdach

(wS/DB) Siegen 15.09.2023 | Bauarbeiten beginnen am Montag • Wettergeschützte und barrierefreie Verbindung vom Bahnhofsgebäude zu allen Bahnsteigen • Einschränkungen während der Bauarbeiten • Investition von mehr als 2,5 Millionen Euro

Die Deutsche Bahn (DB) startet mit dem Bau des neuen Dachs an Gleis 2. Die Arbeiten beginnen am kommenden Montag. Dank des neues Dachs kommen Reisende wetterschützt vom Bahnhofsgebäude zu den Bahnsteigen.

Die Bauarbeiten starten zunächst mit der Baustelleneinrichtung und der routinemäßigen Kampfmittelsondierung. Bei planmäßigem Verlauf entfernen die Baufachleute anschließend die Pflastersteine und beginnen mit dem Bau der Fundamente für die Dachstützen. Darauf aufbauend kann die Dachfläche installiert werden. Das Dach hat insgesamt eine Länge von 50 Metern.

Der gesamte Bahnsteig erhält anschließend eine neue Pflasterung. Der Treppenabgang wird ebenfalls erneuert. So entsteht etwas mehr Platz am Bahnsteig, so dass Reisende zukünftig nicht mehr die Treppen nehmen müssen. Dadurch haben Reisende eine durchgehende, stufenfreie Verbindung vom Bahnhofsgebäude bis zur Personenüberführung.

Alle Neubauten sind voraussichtlich im Frühjahr 2024 fertig. Für die Dauer der Bauarbeiten gibt es Einschränkungen am Bahnhof: Die Personenunterführung bleibt gesperrt. Auch der Bahnsteigbereich zwischen Bahnhofsgebäude und Personenunterführung ist nicht zugänglich. Der Durchgang vom Vorplatz zum Bahnsteig wird zur Hälfte gesperrt. Dennoch besteht weiterhin ein barrierefreier Zugang zu allen Bahnsteigen über die Personenüberführung bzw. Aufzüge.

Insgesamt investieren der Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) und die DB mehr als 2,5 Millionen Euro in den Siegener Hauptbahnhof.

Am Siegener Hauptbahnhof beginnen die Arbeiten am neuen Bahnsteigdach in der kommenden Woche (DB AG/Axel Hartmann)

Foto: DB