Start der Aktion „Hilchenbach liest ein Buch“ im Gebrüder-Busch-Theater

(wS/Hi) Hilchenbach 19.09.2023 | Das lesefördernde und jugendfördernde Projekt „Eine Stadt liest ein Buch“ ist auch in diesem Jahr wieder in Hilchenbach gestartet.

Die Auftaktveranstaltung der diesjährigen Aktion der Hilchenbacher Bildungsinsel e.V., zu der die Hilchenbacher Grundschulen mit ihren 4. Klassen eingeladen waren, fand im Gebrüder-Busch-

Theater in Dahlbruch statt.

Der Initiator des Projekts, Thomas Irle, eröffnete die Lesung und begrüßte die Schülerinnen und Schüler sowie die anwesenden Gäste. „Wir sind dankbar für die Unterstützung seitens der Stadtverwaltung Hilchenbach und hier im Besonderen auch die, durch unseren Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis“, freute sich Thomas Irle. „Es ist eine große Herausforderung für unseren kleinen Verein. Wir freuen uns in diesem Jahr über die die finanzielle Unterstützung der Christian Goswin Stiftung, die die Bücher gesponsert hat“, bedankte sich Thomas Irle bei Stiftungsvorsitzenden

Nicole Goswin-Nüs.

Das Buch-Auswahlgremium, welches sich aus Vertretern der Universität Siegen, der Buchhandlung Bücher buy Eva, dem Hilchenbacher Bildungsinsel e.V. und einer Kinder-Jury zusammensetzt, hatte das Buch „Andro, streng geheim – Fehlermeldung Schule“ von Kai Pannen ausgewählt. Während der Veranstaltung las der Autor Kai Pannen aus seinem Buch, das jedes Kind zuvor geschenkt bekommen hatte, vor. Die Kinder hörten gebannt und mit glänzenden Augen dem Autor zu und stellten ihm auch zahlreiche interessante Fragen.

Ein elementarer Baustein des Projektkonzepts ist es, dass jedes Kind das Buch geschenkt bekommt. Die Autorenlesung, bei der neben dem Autor und seinem Buch, auch die Örtlichkeiten an denen gelesen wird, sicherlich einen bleibenden Eindruck bei den Kindern hinterlässt. „Diese Momente zeigen mir immer wieder, wie schön es, ist sich zu engagieren und warum es sich lohnt Zeit und Energie dafür zu geben. Es sind unsere Kinder, unsere Zukunft und sie haben es sich verdient“, freute sich Tomas Irle.

„Lesen am besonderen Ort – mit einer besonderen Person“, so blickte Tomas Irle schon auf die nächste Veranstaltung am 29. September im Ratssaal des Hilchenbacher Rathauses: „Lasst euch überraschen!“.

Die schulpädagogische Begleitung des Buchs erfolgt bis dahin durch die Schulen mit entsprechendem Unterrichtsmaterial, welches extra für die Veranstaltungsreihe durch die Universität Siegen erstellt und zur Verfügung gestellt wurde.

Kinderbuchautor Kai Pannen beim Lesevortrag im Gebrüder-Busch-Theater in Dahlbruch

Hilchenbach liest ein Buch, Auftaktveranstaltung im Gebrüder-Busch-Theater

Die Stiftungsvorsitzende der Christian Goswin Stiftung, Nicole Jansohn-Nüs, Geschäftsführer der Hilchenbacher Bildungsinsel e. V., Thomas Irle und Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis begrüßten Kinderbuchautor Kai Pannen im Gebrüder-Busch-Theater in Dahlbruch.

Tomas Irle, Geschäftsführer der Hilchenbacher Bildungsinsel e. V.

