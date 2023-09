TuS Ferndorf am Samstag auf Punktejagd beim TuS 04 Dansenberg

(wS/red) Ferndorf 07.09.2023 | Nach der der „Fast“-Niederlage in der vergangenen Saison will der TuS es jetzt besser machen

Wir erinnern uns alle noch an dieses denkwürdige Spiel in der letzten Saison, das nach einer wahren Achterbahnfahrt der Emotionen in einem unglaublichen 27:27-Unentschieden endete, das niemand für möglich gehalten hätte. Zur Halbzeit führte Dansenberg mit 15:9, und die rund 300 Zuschauer waren völlig aus dem Häuschen – nur die etwa 30 mitgereisten TuS-Fans hatten gemischte Gefühle.

Das ging so weiter bis zur 45. Minute, es stand nun 23:16 und niemand hätte etwas anderes als auf einen Sieg des TuS04 getippt. Aber danach spielten die Jungs von Ex-Coach Robert Andersson wie von einem anderen Stern und erlaubten den Gastgebern von der 45. Minute bis zur Sirene gerade mal 4 Törchen. Unsere Torhüter glänzten letztlich noch mit 13 Paraden und unser bester Torschütze war Marvin Mundus mit 12/5 Treffern.

Wir glauben, dass sie es am Samstag besser machen werden, denn das aktuelle Team hinterlässt einen völlig anderen Eindruck im Vergleich zum letzten Jahr; sie haben sich spielerisch weiterentwickelt, und aus unserer Sicht bringen die Neuzugänge eine ganz andere Qualität mit. Dansenberg hat 8 Neuzugänge und ob die schon so gut ins bestehende Team integriert sind, wie das in Ferndorf der Fall ist, wird sich Samstag zeigen.

Gewiss werden erneut zahlreiche Fans aus Ferndorf den Weg nach Kaiserslautern finden. Der Fanclub „Brigade C“ mit seinen Fahnen und Gesängen sowie die „Ferndorfer Füchse“ planen derzeit, mit 8 Trommlern anzureisen, sodass für eine mitreißende Stimmung in der kleinen Halle gesorgt sein wird.

Aber das ist noch nicht alles – heute ist ein denkwürdiger Tag für die „Ferndorfer Füchse“, denn wir dürfen ihnen herzlich zu ihrem 23. Geburtstag gratulieren! Macht weiterhin mit unerschütterlichem Enthusiasmus und unermüdlicher Hingabe weiter, denn ohne Fanclubs wie euch wäre der sportliche Wettstreit umso ärmer und euer Einfluss auf den Erfolg des Teams ist zweifellos von unschätzbarem Wert.

Ceven Klatt zum Spiel

Dansenberg ist ein ALTER BEKANNTER aus der letzten Saison. Wir haben es letztes Jahr nur geschafft, unentschieden zu spielen; der TuS lag hoch zurück, hat das Remis dann aber noch geschafft. Ich habe Respekt vor Dansenberg. Es ist eine ganz unangenehme Halle, und sie sind zu Hause eine aggressiv auftretende Mannschaft. Da müssen wir uns drauf einstellen. Wir müssen das Spiel annehmen und dürfen uns nicht von der Härte beeindrucken lassen, um unser Tempospiel durchzubringen. Ich habe mir den Kader angeschaut, und ich habe mir auch das sehr hoch verlorene Spiel gegen Opladen angesehen. Auffällig war, dass sie im Prinzip immer nur mit 10-11 Spielern agieren, und da müssen wir einfach versuchen, unsere Qualität und die Breite der Bank zu nutzen und 60 Minuten Vollgas zu geben. Jan Claussen in ihrem Kader muss man auch noch extra erwähnen, da er Dreh- und Angelpunkt und Leistungsträger im Team ist. Den müssen wir versuchen, in den Griff zu bekommen, denn das wird wichtig sein für unser Spiel. Ich sage es schon von Woche zu Woche: Wir müssen versuchen, aus einem guten Abwehrverbund ins Tempospiel zu kommen, und wir müssen unsere Performance auf das Feld bringen, und das in dieser Woche auswärts. Und ich hoffe, dass wir das hinbekommen.

Verletzungen im Kader gibt es keine. Wir werden mit dem gleichen Team auflaufen wie schon zuletzt. Ich gehe auch davon aus, dass alle Spieler am Wochenende ihre Einsatzzeiten bekommen, weil wir schon über die Breite unseres Kaders und durch ein hohes Tempo zum Erfolg kommen wollen. All das, was Dansenberg bei ihrer hohen Niederlage gegen Opladen falsch gemacht hat, werden sie gegen uns versuchen besser zu machen. Die ersten 10-12 Minuten wird da sicher einiges auf uns zukommen.

Bericht: Peter Trojak

Fotos: Andreas Domian

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier