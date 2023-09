Volkmar Klein fordert dauerhafte Senkung der Mehrwertsteuer auf Speisen in der Gastronomie

(wS/vk) Siegen – Berlin 21.09.2023 | Der heimische Bundestagsabgeordnete Volkmar Klein (CDU) macht sich für eine Beibehaltung des Umsatzsteuersatzes von 7% auf Speisen in der Gastronomie stark.

„In der jetzigen Situation die Steuern wieder zu erhöhen, ist der völlig falsche Weg.

Gerade die Gastronomie, die in der Pandemie besonders gelitten hat, braucht diese Entfristung. Profitieren würden aber eben auch Mensen in den Universitäten, in Kitas und Schulen. Somit würde diese Entfristung besonders auch jungen Menschen und Familien helfen“, erklärt Klein.

Heute ist die CDU/CSU mit einem Gesetzentwurf zur Entfristung des reduzierten Steuersatzes an der Ampel-Mehrheit im Bundestag gescheitert. Inzwischen hat aber die Gastronomen-Initiative „Leere Stühle“ eine Online-Petition gestartet. Ziel ist es, genug Unterschriften zu sammeln um damit eine öffentliche Anhörung im Bundestag zu dem Thema zu erreichen.

Volkmar Klein unterstützt das Vorhaben: „Ich habe die Petition mitgezeichnet und hoffe, dass sich noch viele weitere Unterstützer finden. In einer öffentlichen Anhörung könnten dann betroffene Unternehmen und Verbände der Ampel nochmal deutlich machen, welche negativen Auswirkungen eine Steuererhöhung hätte. Im besten Fall findet dann doch noch ein Umdenken statt.“

Die Petition „Dauerhafte Senkung des Umsatzsteuersatzes für Restaurations- und Verpflegungsdienstleistungen auf 7 Prozent“ kann bis zum 10. Oktober 2023 mitgezeichnet werden:

https://epetitionen.bundestag.de

Zur Website der Initiative „Leere Stühle“ geht es hier entlang: https://www.leere-stuehle.de/