Wittgensteins Tischtennis-Asse finden ihre Meister

(wS/TTE) Bad Berleburg 15.09.2023 | Hart umkämpfte Wettbewerbe und zugleich eine ideale Vorbereitung auf die neue Saison:

Der TuS Erndtebrück beendete die viel zu lange Corona-Zwangspause und richtete in der Pulverwaldhalle jetzt erstmalig nach 2019 wieder die Wittgensteiner Tischtennis-Meisterschaften aus. Auch vor vier Jahren hatte der TuS als Gastgeber fungiert. 38 aktive Spieler und Spielerinnen sowie zahlreiche Zuschauer und Zuschauerinnen sorgten für einen tollen Rahmen der Veranstaltung. Von vormittags bis in die frühen Abendstunden hinein wurde kein Ball verloren gegeben.

„Die Wittgensteiner Tischtennis-Gemeinschaft hat wieder gezeigt, dass sie aktiv ist, nach wie vor Ehrgeiz besitzt und hat uns die Aufgabe als Gastgeber wirklich einfach gemacht“, so lautete das Fazit von TuS-Abteilungsleiter Kai Schaumann. Der bedankte sich bei den zahlreichen Helferinnen und Helfern, die zum Gelingen beigetragen hatten. Der TuS ließ keine Wünsche offen und hatte sich auch kulinarisch optimal auf die Meisterschaften vorbereitet – mit einer großen Kuchenauswahl, Salaten, Bockwurst sowie kalten und warmen Getränken.

Es wurde an sieben Tischen gespielt und mit der Gruppenphase begonnen. Anschließend waren zunächst die Doppel an der Reihe, die Konkurrenz wurde direkt nach der Gruppenphase entschieden.

Nach den Doppeln ging es im Einzel zur Sache: In den Halbfinals und in den Endspielen wurde dem Publikum hochklassiger Tischtennis-Sport geboten. Strahlender Sieger in der Klasse A wurde Lars Stenger (TV Laasphe), der sich gegen Oskar Novak (TSV Aue-Wingeshausen) durchsetzte. Den dritten Platz teilten sich Alfred Gleissner (TSV Aue-Wingeshausen) und Lars Langenbach (VfL Bad Berleburg). Die Siegerehrung nahm der gastgebende TuS mit Unterstützung von Maria Breuer, der Vorsitzenden des Gemeindesportverbandes Erndtebrück, vor. Sieger und Platzierte im Überblick:

Gruppe A: Einzel: 1. Lars Stenger (TV Laasphe, 2. Oskar Novak (TSV Aue-Wingeshausen), 3. Alfred Geissner (TSV Aue-Wingeshausen), 3. Lars Langenbach (VfL Bad Berleburg), Doppel: 1. Alfred Geissner/Oskar Novak, 2. Thomas Kaiser (VfL Bad Berleburg)/Lars Langenbach;

Gruppe B: 1. Friedhelm Linde (TSV Aue-Wingeshausen), 2. Thomas Kaiser, 3. André Haschke (TuS Erndtebrück), 3. Stefan Thamke (TSV Aue-Wingeshausen), Doppel: 1. Friedhelm Linde/Lars Radenbach (TSV Aue-Wingeshausen), 2. Tim Schaumann (TuS Erndtebrück)/Jan Saßmannshausen (TuS Erndtebrück);

Gruppe C: 1. Erik Volkmann (VfL Bad Berleburg), 2. Thomas Sommer (VfL Bad Berleburg), 3. Matthias Heesen (TuS Erndtebrück), 4. Ingo Roth (TuS Erndtebrück), Doppel: 1. Leon Buchen (TSV Aue-Wingeshausen)/Maik Beuter (TSV Aue-Wingeshausen), 2. Mario Negri (TV Laasphe)/Nico Negri (TV Laasphe).

Fotos: Tischtennis TuS Erndtebrück