ABC-2-Einsatz für die Feuerwehr in Krombach

(wS/red) Kreuztal 07.10.2023 | Am Samstagnachmittag gegen 13:40 Uhr wurde die Feuerwehr in Kreuztal zu einem Einsatz auf der Krombacher Höhe gerufen. Ein Lastkraftwagen hatte auf einem Parkplatz an der Olper Straße Dieselkraftstoff verloren, was einen dringenden Einsatz der Feuerwehr erforderte.

Nach Ankunft der Einsatzkräfte am Ort des Geschehens versuchten sie zunächst, Kontakt mit dem möglichen Fahrer des verschlossenen LKW aufzunehmen. Leider gab es jedoch keine Reaktion.

Infolgedessen entschied die Polizei, dass der Zugang zum Inneren des Fahrzeugs sichergestellt werden musste. Die Einsatzkräfte mussten die Beifahrerseite des LKW aufbrechen, um das Fahrzeug zu öffnen. Dabei stellte sich heraus, dass sich niemand im Inneren des Lastwagens befand.

Die auslaufenden Betriebsstoffe wurden von der Feuerwehr rasch eingedämmt und beseitigt, wodurch eine Umweltverschmutzung verhindert werden konnte. Mithilfe einer Auffangwanne wurde zusätzlich aus dem Tank des LKW tropfender Treibstoff aufgefangen.





Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de