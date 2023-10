Abwechslungsreiches Programm von Wagner bis Verdi – Konzert des Siegener Blasorchester

(wS/red) Siegen 09.10.2023 | Das Siegener Blasorchester wurde 1926 gegründet und besteht derzeit aus ca. 40 aktiven Musiker. Der

Schwerpunkt des Orchesters liegt auf konzertanter Blasmusik, die von der Klassik bis zur Gegenwart reicht.

Symphonische Werke gehören ebenso zum Repertoire wie Rock, Pop und Filmmusik. Freunde der volkstümlichen

Musik kommen aber auch jederzeit auf ihre Kosten.

Bei dem diesjährigen Herbstkonzert des Siegener Blasorchesters unter der Leitung von Daniel Ridder erzählt

Ihnen das Orchester auf musikalische Art, fantastische Geschichten über fiktive Abenteuer, besonderen Reisen

und wahren Begebenheiten. Die Schirmherrschaft übernimmt traditionell Bürgermeister Steffen Mues. Das

Konzert findet am Sonntag den 5. November 2023 um 16.00 Uhr im Leonard-Gläser-Saal der Siegerlandhalle

statt.

Begleiten Sie das Orchester auf eine wundersame Reise ins Ungewisse, eine Welt voller erstaunlicher

Erzählungen und lassen Sie sich treiben von den Klängen der verschiedenen Melodien. Schließen Sie Ihre Augen

und erleben Sie die atemberaubende Klangvielfalt dieser Geschichten auf Ihre eigene Art und Weise.

Das Orchester möchte seinem Publikum ein abwechslungsreiches und anspruchsvolles Programm präsentieren.

Mit dem „Nibelungen Marsch“ aus Richard Wagners Ring der Nibelungen wird das Konzert schwungvoll eröffnet.

Einer der zahlreichen Höhepunkte im Programm ist das „Gran Finale -Atto II aus der Oper Aida“ (Guiseppe Verdi).

Aus der Filmtrilogie „Der Herr der Ringe“, möchte das Orchester die fantastische Filmmusik „Hobbits“ aus der

Symphony No.1 von Johan de Meij präsentieren. Viele rasante und spannende Abenteuer, werden von den

Musiker:innen in „Around the World in 80 Days“ (Otto M. Schwarz ) nach dem Roman von Jules Verne,

musikalisch dargestellt. Die Harry Potter Filmreihe gilt weltweit als eine der erfolgreichsten. Aus dem Film Harry

Potter und die Kammer des Schreckens soll die Filmmusik aus „Harry`s wonderous World“ (John Williams) das

Publikum begeistern. Damit sind nur einige wenige Highlights genannt, mit schwungvollen Märschen rundet das

Orchester das facettenreiche Programm ab.

Mit den Musikstücken möchte das Orchester jedoch nicht nur Unterhaltung darbieten, sondern auch die eigene

Geschichte des Vereins erzählen. Nachdem es seit 1918 in Siegen keine Militärmusik mehr gegeben hatte, kam

es auf Anregung von Oberbürgermeister Alfred Fißmer 1926 zur Gründung eines städtischen „Feuerwehr-

Musikkorps“. Nach wechselhafter Entwicklung und großen Verlusten in den Kriegsjahren begann für das

Orchester nach dem Zweiten Weltkrieg eine friedlichere Ära: als „Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Siegen“

und später als „Siegener Blasorchester von 1926 e.V.“. 1959 begann die seither ununterbrochene

Zusammenarbeit mit der Schützenbrüderschaft St. Nikolaus Cobbenrode, Gemeinde Eslohe, deren Schützenfest

ohne Mitwirkung des Siegener Blasorchesters kaum noch vorstellbar ist. Besonders stolz sind Vorstand und

Dirigent über den großen Anteil junger Musikerinnen und Musiker im Siegener Blasorchester.

Für das Herbstkonzert 2023 ist ein abwechslungsreiches Programm geplant, welches jede Altersgruppe mit

einbezieht und so ein Stück weit die Tradition bewahrt und dem heutigen Zeitgeist entspricht.

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, würden wir uns über Ihren Besuch sehr freuen. Die Eintrittskarten sind

allen aktiven Musiker:innen, der Konzertkasse 57 der Siegener Zeitung und im Restaurant „Zum Alten Kaan“ in

Siegen-Kaan-Marienborn erhältlich. Außerdem ist eine Vorbestellung über unsere Internetseite

www.siegenerblasorchester.de und per E-Mail an info@siegenerblasorchester.de möglich. Der Eintrittspreis

beträgt 14,-€ und 7,- für Schüler und Studierende.



Sollten Sie darüber hinaus bereits ein Blasinstrument spielen und Interesse haben, beim Siegener Blasorchester

mitzuwirken, sind Sie herzlich willkommen, unsere Proben montags abends um 19:30 Uhr in der Aula des

Gymnasiums Am Löhrtor zu besuchen.