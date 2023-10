Benjamin Grimm: Austritt aus der CDU und Aufgabe aller innerparteilichen Ämter

(wS/bg) Siegen 07.10.2023 | Ein ehemaliges Mitglied der CDU-Ratsfraktion in Siegen hat eine bedeutende politische Entscheidung getroffen, die die lokale politische Landschaft verändern wird. Nach seinem Austritt aus der Ratsfraktion der CDU hat Benjamin Grimm angekündigt, auch aus der Partei auszutreten und sämtliche Ämter innerhalb der CDU niederzulegen, darunter den Vorsitz des Ortsverbandes Siegen, der rund 190 Mitglieder zählt.

Diese Entscheidung wurde maßgeblich von innerparteilichen Spannungen in der CDU Siegen und dem Fehlen eines klaren Bekenntnisses zur Bürgernähe und zur Veränderung bestehender Strukturen beeinflusst. Benjamin Grimm betonte, dass er nach intensiven Gesprächen mit den Freien Wählern Nordrhein-Westfalen die Möglichkeit sieht, diese Veränderungen mit einem engagierten Team umzusetzen und bürgernahe Politik zu betreiben, was innerhalb der CDU in den vergangenen Jahren nicht möglich war.

Ein konkretes Beispiel für die Kritik an der CDU war die Gestaltung von Spielplätzen. Seit 2018 hatte er versucht, die CDU-Fraktion dazu zu bewegen, einen Spielplatz oder eine ähnliche Gemeinschaftsfläche für die Bewohner in Breitenbach und Volnsberg auf den Weg zu bringen. Trotz ihres Anspruchs, eine Familienpartei zu sein, habe die CDU diesen Antrag bis heute nicht eingebracht. Der nächste Spielplatz sei von Breitenbach aus 4 km entfernt und von Volnsberg immerhin noch 3 km.

„Gute Lokalpolitik sollte bürgernah, realistisch und unabhängig sein“, betonte Benjamin Grimm . Die Freien Wähler sind eine unabhängige politische Bewegung, die sich für bürgernahe Politik und zukunftsorientierte Lösungen einsetzt.

Mit seinem Beitritt zu den Freien Wählern Nordrhein-Westfalen setzt Benjamin Grimm ein deutliches Zeichen für eine Veränderung in der lokalen Politik und strebt an, die Interessen der Bürgerinnen und Bürger in den Vordergrund zu stellen.