Brutaler Angriff in Kreuztal – Polizei sucht nach Täter

(wS/red) Kreuztal 18.10.2023 | Am Freitagabend (13. Oktober 2023) kam es in Kreuztal gegen 20:45 Uhr zu einem Polizeieinsatz aufgrund einer Körperverletzung. Ein Fahrgast eines Taxiunternehmens geriet an einer Tankstelle in einen Streit, der letztendlich zu einer brutalen Auseinandersetzung führte.

Nach einer verbalen Konfrontation zwischen dem 42-jährigen Taxifahrgast und zwei anderen Personen entschied sich der Fahrgast dazu, seine Fahrt fortzusetzen. Zeugenaussagen zufolge wurde im weiteren Verlauf plötzlich die Tür des Taxis von außen aufgerissen, und ein etwa 20-25 Jahre alter Mann schlug mit großer Wucht auf den Fahrgast ein. Dies führte zu Verletzungen im Gesicht des Geschädigten. Ein Rettungswagen brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus.

Der bisher unbekannte Angreifer, der in Begleitung eines weiteren Mannes unterwegs war, wird auf ein Alter zwischen 20 und 25 Jahren geschätzt und soll eine Körpergröße von etwa 1,80 bis 1,85 Metern haben. Die Polizei hat eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung gestellt, die Ermittlungen laufen.

Fotos: wirSiegen.de