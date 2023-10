Live-Puppenspiel in Eichen: Ein unterhaltsames Erlebnis für die gesamte Familie

(wS/red) Kreuztal 17.10.2023 | In Kreuztal-Eichen findet im Ev. Gemeindeshaus in der Straße Südhang 1 am Freitag, 27.10.2023 ab 16 Uhr das Live Pupppenspiel für die ganze Familie statt. Die Spieldauer beträgt ca. 45 min und der Einlass ist ab 15:30 Uhr.

Tickets gibt es für 10€ pro Person an der Tageskarte.

Wir wünschen viel Spass!