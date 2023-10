„Eine Stadt liest ein Buch“ – Lesestunde mit Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis im Ratssaal

(wS/hi) Hilchenbach 05.10.2023 | Einen schöneren Start in die Ferien als die Schülerinnen und Schüler der vierten Klasse kann man fast nicht bekommen. Am vergangenen Freitag kamen die Jungen und Mädchen in den Ratssaal im Hilchenbacher Rathaus mit Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis zusammen und nahmen auf den Sitzen Platz. Der Grund: Das Leseprojekt der Hilchenbacher Bildungsinsel „Eine Stadt liest ein Buch“, bei dem ein zuvor ausgewähltes Buch an einem besonderen Ort gelesen wird. Für die Grundschüler der Stahlberg Grundschule Müsen las Filmemacher Reiner ZIPP Fränzen in der Alten Menage vor. In Hilchenbach übernahm diese Aufgabe der Verwaltungschef höchstpersönlich. Zunächst begrüßte er die Kinder im Ratssaal und erklärte ihnen dort die Örtlichkeit und die Mikrofonanlage. Über diese verlas er anschließend die ersten beiden Kapitel von „Andro, streng geheim! – Fehlermeldung: Schule“ des deutschen Autos Kai Pannen vor. Das Buch wurde von einer Jury, bestehend aus Vertretern der Universität Siegen, der Buchhandlung Bücher buy Eva, dem Hilchenbacher Bildungsinsel e.V. und einigen Kindern, ausgewählt. Es handelt von Andro Neumann, einem Roboter, der jedoch wie ein gewöhnlicher zehnjähriger Junge aussieht und heimlich in eine Schulklasse eingeschleust wird, um die Menschheit zu erforschen.

Die Klassen der Hilchenbacher Grundschule kamen nacheinander ins Rathaus und wurden von den Vorstandsmitgliedern der Hilchenbacher Bildungsinsel Saskia Kretschmer-Verhulst und Tomas Irle begrüßt. Im Anschluss an die Lesung nahm sich Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis für die Schülerinnen und Schüler noch viel Zeit, denn sie hatten eine große Fragerunde an ihn vorbereitet. Fragen nach seiner liebsten Freizeitbeschäftigung, Lieblingsessen, Lieblingsfilmen, Lieblingsfächern in der Grundschule und dem favorisierten Fußballverein brannten ihnen unter den Nägeln. Einige Kinder wollten auch wissen warum Hilchenbach gerade so viele Baustellen hat, was mit einem leerstehenden Gastronomiebetrieb passiert oder worauf der Bürgermeister in seiner Amtszeit am meisten stolz ist. Diese Fragen wurden vom Verwaltungschef gerne beantwortet.

Nach der Lesung bedankte sich Klassenlehrerin Susanne Stenzel noch herzlich für die geschenkte Zeit und die gestifteten Bücher durch die Bildungsinsel.

Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis (vorne rechts) mit den Schülerinnen und Schülern der Florenburg-Grundschule sowie der Klassenlehrerin, den Integrationshelferinnen und Saskia Kretschmer-Verhulst vom Verein Bildungsinsel Hilchenbach.



