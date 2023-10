Ev. Kita Wahlbach ist jetzt Naturpark-Kita

(wS/bu) Burbach 27.10.2023 | Eigentlich hätten sich die Kinder der Evangelischen Kita in Wahlbach draußen auf dem großen

Spielplatz versammeln wollen. Der Regen machte ihnen und den Erzieherinnen und Erziehern einen nass-

kalten Strich durch die Rechnung. Dass den (erwachsenen) Gästen im Bewegungsraum an diesem grauen

Vormittag dennoch das Lied „Ist das ein schöner Tag!“ aus mehr als 40 Kehlen entgegenbrandete, war dem

Anlass geschuldet: Als vierte Kindertagesstätte im Kreisgebiet wurde die Einrichtung zur „Naturpark-Kita“

ernannt. Detlef Lins, Geschäftsführer des Naturparks Sauerland Rothaargebirge e.V., sowie Christina

Ermert, Regionalmanagerin für den Kreis Siegen-Wittgenstein, überreichten im Beisein von Burbachs

Bürgermeister Christoph Ewers und der Geschäftsführerin der Evangelischen Kitas im Kirchenkreis Siegen

(EKiKS), Alexandra Thienel, die Zertifizierungsurkunde an Einrichtungsleiterin Sandra Eckam, ihr Team und

die Kinder.

In der Regel macht den kleinen Entdeckerinnen und Entdeckern ein bisschen Wind und Wetter nichts aus:

Einmal in der Woche geht es raus in den Wald; auf der Wahlbacher Streuobstwiese sind die Kinder

regelmäßig zu Gast; sie haben schon Bäume gepflanzt, bauen Fledermauskästen und produzieren Honig.

Für die Urkundenübergabe, so Sandra Eckam bei der Begrüßung, habe man sich aber entschieden, den

Naturpark spontan in die Einrichtung zu holen. Noch am Morgen hatten die Kinder einen großen Apfel-

Kirsch-Orangen-Baum gemalt, herbstlich dekoriert und gebacken – es duftete nach frischen Apfelwaffeln.

„Es ist supertoll, was ihr hier macht“, lobte Detlef Lins mit Verweis auf die genannten Aktivitäten die Jungen

und Mädchen aus dem „Wunderland“, der „Rumpelkiste“ und der „Villa Kunterbunt“. „Ihr wart eigentlich

schon vorher Naturpark-Kita, aber jetzt seid ihr es auch ganz offiziell.“

Die Auszeichnung gilt zunächst für fünf Jahre. In dieser Zeit unterstützt der Naturpark Sauerland

Rothaargebirge die Einrichtung bei verschiedenen Aktivitäten rund um die Themen Wald und Natur. Eine

Tour mit dem lokalen Naturpark-Ranger könne beispielsweise so ein kleines Abenteuer sein, platzierte

Sandra Eckam gleich eine erste Idee. Mit Christina Ermert, die für unterschiedliche Aktionen nun öfter zu

Gast an der Brückenstraße sein wird, werden künftig entsprechende Pläne geschmiedet. Zum Start der

Zusammenarbeit gab es zehn Naturpark-Entdeckerwesten, jeweils mit einer Lupe, einem Kompass, einer

Becherlupe, einer Bestimmungshilfe und weiterer nützlicher Ausstattung.

„Ich bin richtig stolz, dass wir jetzt eine Naturpark-Kita haben“, freute sich Bürgermeister Christoph Ewers

mit den Kindern. Der studierte Forstwirt ist selbst oft im Wald unterwegs und fiebert nun neuen

Begegnungen entgegen: „Immer wenn ich jetzt jemanden mit dieser Weste im Wald treffe, dann ist das

Naturpark-Kita-Kind.“ Dem Kita-Team dankte er für die Etablierung des wöchentlichen Waldtages und der

damit einhergehenden Naturpädagogik und Naturbildung. „Die Kinder werden es Ihnen ein Leben lang

danken.“ Sandra Eckam fasste die Motivation ihres Teams und der Kinder zusammen: „Es ist schön, dass wir

Gottes Schöpfung mit allen Sinnen erleben dürfen.“

Auch Alexandra Thienel dankte dem Naturpark für die Auszeichnung und den Erzieherinnen und Erziehern

für ihre tolle Arbeit allgemein und für die vielen Natur-Aktionen im Speziellen. Mit Oliver Schnitzer war

außerdem ein enger Kooperationspartner der Kita zu Gast, der den Lern- und Begegnungsort „Wahlbacher

Streuobstwiese“ initiiert hat. Das Projekt wurde maßgeblich mit Mitteln aus der Kleinprojekt-Förderung

über den LEADER-Regionalverein 3-Länder-Eck umgesetzt. Die Jungen und Mädchen der Kindertagesstätte

sind regelmäßig unter den 23 Bäumen unterwegs und lernen dort u.a. verschiedene Apfelsorten, Quitten,

Kirschen, Mirabellen und Co. kennen.

Bevor sich die Gäste über die immer noch warmen Apfel-Waffeln hermachen konnten, ließen es die Kinder

noch einmal krachen. „Heißa, wir dürfen leben (in dieser schönen Welt)“ schmetterten sie fröhlich zum

Abschluss. Mit ihrer Hilfe wird sie das hoffentlich noch lange bleiben.

Die Evangelische Kita Wahlbach wurde vom Naturpark Sauerland Rothaargebirge e.V. für die nächsten fünf Jahre zur Naturpark-Kita erklärt. Foto: Gemeinde Burbach