Folgen des Cyberangriffs auf die Verwaltungen in Siegen-Wittgenstein – UPDATE – Nothotline mit begrenzten Ressourcen nach IT-Angriff

(wS/si) Kreis Siegen-Wittgenstein 30.10.2023 | Nach dem Cyberangriff auf die Südwestfalen IT ist die Kreisverwaltung Siegen-Wittgenstein ab Dienstag von 8:00 bis 16:00 Uhr in äußerst dringenden Angelegenheiten über eine Nothotline zu erreichen. Diese hat die Nummer 0271 31391915. Es handelt sich um einen Anschluss mit lediglich zwei Leitungen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können allgemeine Auskünfte geben. Ein Durchstellen in einzelne Ämter oder Informationen zu laufenden Verfahren sind aber nicht möglich, weil die IT weiterhin komplett ausgefallen ist.

Personen, die Grundsicherung oder z.B. Hilfen zum Lebensunterhalt erhalten, müssen sich keine Sorgen machen: die regelmäßigen Zahlungen wurden bereits vor dem Wochenende ausgelöst und sind von dem Cyberangriff nicht betroffen.

Landrat Andreas Müller hat am Nachmittag mit den Bürgermeistern der elf Städte und Gemeinden über die Auswirkungen der Cyberattacke auf die Verwaltungen in Siegen-Wittgenstein gesprochen. Nachdem in der Nacht in der Kreisleitstelle erste verschlüsselte Dateien entdeckt worden waren, stellte sich schnell heraus, dass auch weitere Verwaltungen von dem Angriff betroffen waren. Um ein weiteres Ausbreiten der Schadsoftware zu verhindern, hat die Südwestfalen IT alle Server und Netzwerke im Verbandsgebiet heruntergefahren. Davon betroffen sind die fünf Kreise Siegen-Wittgenstein, Olpe, Hochsauerland, Märkischer Kreis und Soest, sowie alle Städte und Gemeinden in diesen Kreisen.

Für die Kreisverwaltung bedeutet dies, dass Telefonie, E-Mail, Internet aber auch die Homepage ausgefallen sind. Auch alle Fachverfahren sind aktuell nicht mehr erreichbar.

Nicht betroffen von dem Angriff sind die Beteiligungen des Kreises wie das Kreisklinikum, der Siegerland Flughafen oder die Kreisbahn, die nicht an das Netz der SIT angebunden sind.

Auch die Notrufe 110 und 112 funktionieren weiterhin.

Die Rathäuser in den elf Städten und Gemeinden und das Kreishaus sind grundsätzlich erreichbar. In der Regel informieren die Kommunen – genauso wie der Kreis – über ihre Social-Media-Kanäle über die jeweils aktuelle Situation. Die Homepage der Stadt Kreuztal ist weiterhin online, da Kreuztal für diese einen anderen IT-Dienstleister nutzt. Die Stadt Bad Berleburg hat unter www.blb-digital.de eine Notfall-Internetseite geschaltet.

