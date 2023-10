Gedichte über die Ameise bis zum Yak

(wS/uni) Siegen 10.10.2023 | Der Autor Nils Mohl ist im Rahmen von „YoungPoetry“ auf Einladung der Universität Siegen am 18. Oktober zu Gast in der Bluebox in Siegen.

Sofort nach den Herbstferien in NRW geht es am 18. Oktober 2023 los mit YoungPoetry, der Lesungsreihe für junge Leute, unterstützt von der Christa-und-Dieter-Lange-Stiftung. Zu Gast ist ein richtiger Star unter den Kinder- und Jugendbuchautorinnen und -autoren: Nils Mohl. Um 15 Uhr ist er auf Einladung des Hauses der Wissenschaft der Universität Siegen zu Gast im Kinder- und Jugendzentrum Bluebox an der Sandstraße 54 in Siegen. Dabei hat er seinen Band „Tierische Außenseiter – Reime über unknuddelige Große wie Kleine mit und ohne Beine“.

Das Buch ist ein heißer Tipp für alle Mädchen und Jungen ab 8 Jahren, die Gedichte mögen. Und für alle anderen auch: In seiner neuen Gedichtsammlung widmet sich Guggenmos-Preisträger Nils Mohl den unknuddeligen großen wie kleinen Tiergestalten von den Achtbeinern und der Ameise über den Geier und das Müfflon bis zum Yak – mal rotzig-frech-selbstbewusst, mal gruselig-wild-fresssüchtig und auch mal traurig-einsam-streichelbedürftig. Die Illustrationen stammen von Katharina Greve. Die Veranstaltung ist öffentlich.

Nils Mohl lebt als freier Schriftsteller in seiner Geburtsstadt Hamburg und besitzt einen Wohnwagen auf der Nordseeinsel Amrum. Er ist verheiratet und hat drei Kinder. Immer montags veröffentlicht er ein Gedicht auf Instagram und guckt, wenn möglich, als Basketballfan jedes Spiel der Hamburg Towers. Sein Werk wurde vielfach ausgezeichnet, zuletzt unter anderem mit dem Österreichischen Kinder- und Jugendbuchpreis und dem Josef Guggenmos-Preis für Kinderlyrik. Den Deutschen Jugendliteraturpreis erhielt er bereits 2012 für den später auch verfilmten Roman „Es war einmal Indianerland“. In allen seinen Lesungen gibt es nicht nur etwas zu hören, sondern immer auf der Leinwand auch eine kleine Multimedia-Show mit Bildern und Videoclips.

