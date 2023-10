Geheimnisvoll und vielschichtig: Kunstausstellung von Sonja Weingärtner

(wS/ne) Netphen 20.10.2023 | Am Donnerstag, den 28.09.2023, eröffnete das Kulturforum Netphen e. V. feierlich die Ausstellung „Verborgene Schichten“ der Künstlerin Sonja Weingärtner.

Der kleine Sitzungssaal im Netphener Rathaus wurde zur Galerie umfunktioniert. Schwarz gerahmte Bilder in samtigen Grüntönen zieren seitdem die hohen weißen Wände des Saals.

Darüber zeigte sich auch Bürgermeister und Kulturforum-Vorstandsmitglied Paul Wagener sehr erfreut, der die Ausstellungsbesucher*innen mit einer Eröffnungsrede begrüßte.

Im anschließenden Künstlerin-Gespräch mit Kulturforum-Vorstandsmitglied Anne Weber verriet Sonja Weingärtner, was hinter dem Titel ihrer Ausstellung „Verborgene Schichten“ steckt: Elemente sind verdeckt oder nur teilweise zu erkennen. Sie sind miteinander verwoben und bewirken dadurch einen vielschichtigen, verschachtelten Raum.

Die Gouache-Technik ermöglicht es, Schichten zu übermalen oder eben wieder freizulegen. So entsteht der Kontrast zwischen dem dunklen Hintergrund und den farbig leuchtenden Gebilden im Vordergrund.

Oft entdeckt man die geheimnisvollen Wesen, die sich in ihren Bildern verstecken, erst auf den zweiten Blick. Hier ein Augenpaar, das aus dem Bild hervorschielt, dort ein ganzes Gesicht, und viele tentakelartige Beine (…oder sind es Arme?) – der Vorstellungskraft der Besucher sind keine Grenzen gesetzt in der Interpretation der Werke.

Nachdem die zahlreichen Besucher*innen die Ausstellung im Rathaus begutachtet hatten, gab es einen Ortswechsel in das gegenüberliegende Steuerbüro Friedrich, in dem ebenfalls Weingärtners Werke ausgestellt sind. Diese sind kleinformatiger und ebenfalls mit besonders viel Herzblut entstanden.



Die gebürtige Siegenerin studierte Ethnologie, Kunstgeschichte und Erziehungswissenschaft in Marburg und Berlin und absolvierte anschließend ihren Masterstudiengang in Erziehungswissenschaft an der Universität Bielefeld.

Seit 2020 ist sie freischaffende Künstlerin mit dem Schwerpunkt Malerei. Bevorzugt arbeitet sie mit Gouache, Tusche und Aquarellfarbe auf Papier und Holz.

2020 und 2022 wurde sie mit dem 1. Preis beim oberbayerischen Kunstförderpreis SeelenART ausgezeichnet.

Die Kunstausstellung kann noch bis zum 22.12.2023 im kleinen Sitzungsaal des Rathauses Netphen sowie im gegenüberliegenden Steuerbüro Friedrich zu den regulären Öffnungszeiten besichtigt werden.



Mehr Infos zur Künstlerin Sonja Weingärtner finden Sie unter www.hurklee.de