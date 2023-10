„Gelbes Band“: Erfolgreich Zeichen gegen Verschwendung gesetzt

(wS/bb) Bad Berleburg 19.10.2023 | Die Tage werden kürzer und das Wetter deutlich kühler. Der Herbst hat Einzug gehalten. Viele Menschen haben in den vergangenen Wochen noch einmal das wärmere Wetter für einen Ausflug mit der Familie, Wanderungen durch die herbstliche Landschaft, aber auch für die Ernte von regionalem Obst genutzt. Und dabei stand auch die Aktion „Gelbes Band“ im Fokus. „Wir sind begeistert, dass bei der Premiere der Aktion in unserer Stadt der Dörfer so viele Menschen teilgenommen haben“, freute sich Jessica Durstewitz.

Gemeinsam mit ihrer Kollegin Rebecca Dienst hat die Koordinatorin für kommunale Entwicklungspolitik die deutschlandweit laufende Aktion in Bad Berleburg mit seinen 23 Ortschaften erstmals organisiert.

Bei der Aktion waren alle Menschen, die einen Obstbaum besitzen der gar nicht oder nicht vollständig abgeerntet wird, aufgerufen, diesen mit einem gelben Band zu markieren. Dieses war das Erkennungszeichen dafür, dass alle Interessierten kostenlos regionales Obst ernten dürfen. „Mit der Aktion wollten wir ein Zeichen gegen die Lebensmittelverschwendung setzen“, erklärte Rebecca Dienst. Oft sind Birnen oder Äpfel in Plastik verpackt und haben nicht selten längere Transportwege hinter sich – und dies, obwohl es auch vor der „eigenen Haustür“ wartet. Die gelben Bänder, die vollständig aus Altplastik bestehen, wurden unter anderem im Bürgerbüro der Stadt Bad Berleburg und im Rahmen der Regio-Märkte verteilt. „Wir wussten anfangs nicht wie viele Bänder abgeholt und genutzt werden. Tatsächlich hat uns die Nachfrage

dann mehr als positiv überrascht. Ein großer Dank geht daher an alle die mitgemacht und ihre Bäume zur Verfügung gestellt haben. Vor allem auch an die Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher, die uns und damit die Aktion tatkräftig unterstützt haben. Ohne diesen Einsatz wäre das nicht möglich gewesen“, freute sich Jessica Durstewitz über die zahlreichen Unterstützenden.

Offiziell ist der Aktionszeitraum jetzt beendet, aber solange noch Obst an den Bäumen mit gelben Bändern hängt, darf dieses natürlich noch geerntet werden. „Daher geht

auch der Aufruf an alle, die die gelben Bänder verteilt haben: Diese können gerne noch hängen bleiben bzw. einfach im nächsten Jahr wiederverwendet werden“, sagte Rebecca Dienst. Denn eines steht schon jetzt fest: Im kommenden Jahr beteiligt sich die Stadt Bad Berleburg wieder an der Ernteaktion. „Bereits jetzt haben wir einige zusätzliche Aktionen geplant, die die Ernteaktion ergänzen sollen. Wir werden im nächsten Jahr wieder frühzeitig informieren und freuen uns, wenn sich wieder viele Menschen an der Aktion beteiligen und so ein Zeichen gegen Lebensmittelverschwendung setzen“, erklärte Rebecca Dienst.



Die Aktion „Gelbes Band“ ist für dieses Jahr offiziell beendet – die Bänder können aber an den Bäumen hängen bleiben, wenn diese weiterhin abgeerntet werden dürfen. Und auch im kommenden Jahr wiederverwendet werden.

Foto: Stadt Bad Berleburg