Heimische Landtagsabgeordnete Anke Fuchs-Dreisbach erneut in den Landesvorstand der CDU Nordrhein-Westfalen gewählt.

(wS/cdu) Siegen 31.10.2023 | Auf dem 45. Landesparteitag in Hürth wählten die rund 650 Delegierten turnusgemäß nach zwei Jahren einen neuen Landesvorstand. Ministerpräsident Hendrik Wüst wurde mit knapp 97 Prozent der Stimmen im Amt des Landesvorsitzenden bestätigt. Auch sein Generalsekretär, der Iserlohner Bundestagsabgeordnete Paul Ziemiak, durfte sich über die Bestätigung im Amt freuen.

Die aus Sassenhausen stammende Landtagsabgeordnete Anke Fuchs-Dreisbach konnte sich im Wahlgang der Beisitzer erneut gegen mehr Bewerber als verfügbare Vorstandsplätze durchsetzen und gehört damit auch in den nächsten zwei Jahren dem Führungsgremium der Landespartei an. In ihrer Bewerbungsrede unterstrich Anke Fuchs-Dreisbach den wichtigen Einsatz für die Belange der Arbeitnehmerschaft, für die sie als Vorsitzende der Arbeitnehmergruppe der CDU-Landtagsfraktion mit ihren Kollegen der Christlich Demokratischen Arbeitnehmerschaft, kurz CDA, arbeitet. Ebenfalls wichtig ist ihr, ihre langjährige kommunalpolitische Erfahrung und den damit verbundenen engen Austausch zu den Bürgerinnen und Bürgern in den CDU-Landesvorstand einzubringen.

Vom Landesparteitag sendete die nordrhein-westfälische CDU ein starkes Zeichen der Solidarität mit Israel. So berichte der israelische Botschafter in Deutschland, Ron Prosor vom dramatischen Angriff durch die Terrororganisation Hamas auf sein Land. Unter den Geiseln seien ein erst neun Monate altes Baby oder auch Überlebende des Holocaust. Hierfür dürfe es keine Rechtfertigung geben. Die Delegierten bedachten die eindrucksvolle Rede des Diplomaten mit viel Applaus und einem Bild der Geschlossenheit.

Fotograf: Paul Schneider, CDU Nordrhein-Westfalen