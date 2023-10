Herbstzauber am Dielfer Backes verspricht einen Tag voller Genuss und Tradition

(wS/db) Wilnsdorf 12.10.2023 | Nach fünf Jahren intensiver Planung und Eigenregie konnte im vergangenen Jahr der langersehnte neue Backes in Niederdielfen endlich eingeweiht werden. Seitdem hat sich dieser Ort zu einem wichtigen Zentrum für die Gemeinschaft entwickelt, an dem die Dielferinnen und Dielfer die Freuden von frischem Brot und hausgemachtem Kuchen in alter Tradition genießen können.

In Kürze wird der Backes wieder in Betrieb genommen: Am 22. Oktober 2023, ab 10.30 Uhr, findet erstmals der „Herbstzauber am Dielfer Backes“ im Augraben in Niederdielfen statt. An diesem besonderen Tag wird eine mobile Apfelpresse für die Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung stehen, die vorherige Terminvergabe erfordert.

Die Veranstaltung bietet jedoch weitaus mehr als die Verarbeitung von Äpfeln. An zahlreichen Ständen können Besucher köstliche Produkte wie Honig, Marmeladen, Gewürze, Tee, Kaffee und vieles mehr erwerben. Die kulinarischen Genüsse vor Ort umfassen selbstgemachte Kürbissuppe, erlesenen Wein von der Ahr, verschiedene Kaffeespezialitäten und frisch gezapfte regionale Biersorten. Natürlich dürfen auch die traditionellen Backwaren nicht fehlen, darunter verschiedene Brotsorten und Kuchen aus dem hauseigenen Backes.

Neben dem kulinarischen Angebot erwartet die Gäste ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm. Bogenschießen und eine Backaktion im mobilen Backes bieten auch den kleinen Besuchern die Möglichkeit, einen unterhaltsamen Tag zu verbringen.

Der Dielfer Backesverein lädt herzlich zur Teilnahme am „Herbstzauber am Dielfer Backes“ ein und freut sich auf zahlreiche Besucher. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website des Vereins unter www.dielfer-backes.de.

