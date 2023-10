Hoher Sachschaden nach Unfall zwischen zwei Bussen am ZOB in Siegen

(wS/red) Siegen 06.10.2023 | Am heutigen Freitagnachmittag gegen 17 Uhr ereignete sich am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in Siegen ein Unfall, bei dem zwei Busse kollidierten. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, jedoch ist der entstandene Sachschaden erheblich.

Ein Busfahrer beabsichtigte, an einem stehenden Gelenkbus vorbeizufahren. Offenbar schätzte er die Situation jedoch falsch ein und kollidierte seitlich mit dem stehenden Bus. Bei dem Zusammenstoß gingen ein oder mehrere Seitenfenster zu Bruch, und auch die Seite und das Heck des stehenden Busses wurde erheblich beschädigt. Die zersplitterten Fensterscheiben verteilten sich großflächig im Innenraum des Busses.

Die Feuerwehr wurde unter dem Stichwort „ABC 1“ alarmiert, um auslaufende Betriebsmittel zu binden und zu beseitigen.

Der entstandene Sachschaden ist erheblich und wird auf einen hohen fünfstelligen Betrag geschätzt. Die Kollision führte außerdem zu erheblichen Verkehrsbehinderungen am ZOB, da sowohl ankommende als auch abfahrende Busse betroffen sind.







Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de