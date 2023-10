Jahresabschlussübungen der Feuerwehr – Seien Sie in Wenden und Schönau dabei!

(wS/red) Wenden 16.10.2023 | In diesem Herbst haben die Bewohner von Wenden und Schönau erneut die Möglichkeit, sich von der beeindruckenden Leistungsfähigkeit der örtlichen Feuerwehr zu überzeugen. Die Jugendfeuerwehr und die Einsatzabteilung laden alle Interessierten herzlich zu ihren Jahresabschlussübungen ein.

Die Jugendfeuerwehr startet den Übungsmarathon am 21. Oktober 2023, gegen 14:00 Uhr, in Wenden. Das Pfarrhaus Sankt Severinus in der Hauptstraße 95a wird das Übungsobjekt sein. Hier können die jungen Feuerwehrleute ihre erlernten Fähigkeiten und ihr Können unter Beweis stellen, während sie Szenarien simulieren und Lösungen für verschiedene Herausforderungen finden.

Eine Woche später, am 28. Oktober 2023, folgt die Abschlussübung der Einsatzabteilung in Schönau. Diese wird gegen 15:00 Uhr beginnen und im Landgasthof Scherer in der Sankt-Elisabeth-Straße 45 stattfinden. Die Mitglieder der Einsatzabteilung zeigen bei dieser Gelegenheit, wie sie in Notfallsituationen agieren und effektiv zusammenarbeiten, um Leben zu retten und Schäden zu begrenzen.

Die Feuerwehr ermuntert die Bürger, an diesen Terminen teilzunehmen und die hervorragende Arbeit der örtlichen Feuerwehr zu unterstützen. Diese Schauübungen sind nicht nur informative und lehrreiche Veranstaltungen, sondern auch eine großartige Gelegenheit, die Menschen hinter den Uniformen kennenzulernen. Seien Sie dabei, wenn die Feuerwehr ihr Können zeigt und die Sicherheit unserer Region gewährleistet.

