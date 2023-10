Kita Kasimir feierte 10. Geburtstag mit Biber und anderen illustren Gästen

(wS/kika) Kreuztal 14.10.2023 | Jahrmarktsmusik orgelt über Kreuztals Wohngebiet rund um die Pfarrstraße am Samstagmorgen, als sich das Wetter anschickt freundlich zu bleiben. In der einstigen Alten Schule wohnt auf drei Etagen, im Keller und im Garten mit altem Baumbestand seit 2013 die Kita Kasimir, die seit dem letzten Jahr zertifiziertes Familienzentrum ist.

Hier werden in drei Gruppen bis zu 55 Kinder in Anlehnung an die Pädagogik von Maria Montessori und Emmi Pikler betreut und gefördert. Kita Kasimir bietet die Möglichkeit durch die erweiterten Öffnungszeiten schon in der Früh, bis nach dem Abendbrot und an Samstagen Betreuung an. All diese Fakten wurden in den Grußworten am Jahrmarktstag zusammengetragen, und dass diese Kita die erste im Kreis war, die 2017 am Programm KitaPlus teilgenommen hatte.

Bei der Begrüßung durch Kasimir-Leitung Kathleen Schlabach, unterstützt vom Namensimpulsgeber Biber Kasimir (Dorothee Demandt), sang das Team mit den Kindern ein selbst getextetes Kasimir-Lied und holte die Kinder, Familien und Gäste ins Jahrmarktsgeschehen. Die stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt Kreuztal, Heike zur Nieden, schloss in ihre Gratulation auch die Kinder mit ein und erinnerte sich, dass sie auch schon in der Alten Schule war, als damals der Sozialausschuss dort tagte.

Thomas Wüst, Dezernent für Schule, Bildung, Soziales und Jugend, war stellvertretend für Landrat Andreas Müller auf der Treppenempore, um seine Glückwünsche zu übermitteln. Auch er war schon früher in der Alten Schule, als diese eine Drogenberatungsstelle unterhielt. Wüst gratulierte mit einem Zitat von Pippi Langstrumpf, die meinte, dass sie am 10. Geburtstag das Beste hinter sich haben. Dabei widersprach er dem Rotzopf und war sich sicher, dass es in den folgenden 10 Jahren sicher genauso spannend sein könne, wie in denen davor. Er und auch Petra Böhm, Vorsitzende des Fördervereins Alternative Lebensräume, lobten das herausragende Engagement des Teams vor Ort. Daran schloss sich auch Geschäftsführerin der Alternative Lebensräume GmbH Sonja Becker an. Sie brachte kreative Blumen und betonte, dass eine Kita immer so gut sei, wie die Menschen, die dort wirkten. Das Wachstum der Kita Kasimir als Sprachkita, mit Flexizeit und als Familienzentrum, dem Engagement der Kinder und deren Eltern, spricht dafür. Petra Böhm warf den Blick zurück auf die Zeit, als die Alte Schule bereits dem Förderverein gehörte. Das Haus wurde durch alle Zweckbetriebe der gemeinnützigen Trägerin genutzt: alf mit Wohnungen für Frauen, der erste KiTS-Standort in Kreuztal, alia mit Angeboten für Menschen auf dem Weg in den Arbeitsmarkt und AliBaba mit der Spendenaufbereitung. Nach der Anfrage, ob Alternative Lebensräume GmbH eine Kita anbieten wolle, wurden für alf, KiTS und AliBaba neue Räume in Kreuztal gefunden und der Umbau des Gebäudes in der Pfarrstraße konnte beginnen. Es wurde eine farbenfrohe Art „Kinder- Villa“. Rund um diese wurde zum Jubiläumsjahrmarkt gefeiert mit Drehorgelspieler und Zelten, Glücksrad, Dosenwerfen, Rollenrutsche, Schminken, Fotobox, unterhaltsamen Spielen, Kreativangeboten in der Werkstatt, Fotobox auch den Bäuchen wurde geschmeichelt mit Kuchenbuffet, Crêpes, Hotdogs und noch mehr. Um es mit vollem Kindermund zu sagen: „So sollte man jeden Samstag 10 werden!“

Fotos: Alternative Lebensräume GmbH

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier