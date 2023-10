Landrat schreibt israelischer Amtskollegin Galit Shaul – Mitgefühl und Solidarität nach barbarischem Überfall der Terrororganisation Hamas

(wS/si) Siegen 09.10.2023 | Landrat Andreas Müller hat seiner Amtskollegin Galit Shaul in Emek Hefer geschrieben und ihr und den Menschen im israelischen Partnerkreis sein Mitgefühl und seine Solidarität angesichts des terroristischen Überfalls der palästinensischen Hamas ausgedrückt. Hier das Schreiben des Landrates im Wortlaut:

Liebe Galit,

mit Grauen verfolgen wir die schrecklichen Nachrichten, die uns seit Samstag aus Israel erreichen. Der terroristische Überfall der Hamas und die brutalen Massenmorde an hunderten Zivilisten sind einfach nur schockierend und barbarisch. Unschuldige Menschen wurden von einem auf den anderen Moment aus dem Leben gerissen, unter ihnen junge Leute, die einfach nur feiern wollten. Wir trauern mit den Menschen, die Verwandte und Freunde verloren haben, wir leiden mit denen, deren Angehörige von den Terroristen verschleppt wurden.

Viele Menschen in Siegen-Wittgenstein haben Freunde in Emek Hefer oder an anderen Orten in Israel. Dass, was derzeit bei Euch geschieht, geht uns sehr nahe und löst Entsetzen und große Traurigkeit aus. Ich möchte Dir im Namen aller Freunde hier in Siegen-Wittgenstein unser Mitgefühl und unsere Anteilnahme aussprechen. Als sichtbares Zeichen haben wir vor dem Kreishaus in Siegen die israelische Flagge mit einem Trauerflor gehisst.

Ich hoffe, dass es Euch in Emek Hefer den Umständen entsprechend gut geht. Vor Euch und dem ganzen Land liegen Tage mit großen Herausforderungen. Die Mobilmachung der israelischen Armee läuft und die israelische Regierung hat bereits angekündigt, dass dieser barbarische Überfall nicht ungesühnt bleiben wird. Deshalb sind auch viele Eltern in Israel in Sorge um ihre Kinder, die jetzt in diesem aufgezwungenen Krieg gegen die Hamas kämpfen müssen.

Liebe Galit,

in diesem Jahr haben wir gemeinsam bei Euch und bei uns unbeschwert und mit viel Freude das 50-jährige Bestehen der Partnerschaft zwischen Siegen-Wittgenstein und Emek Hefer gefeiert. Umso schmerzlicher sind die Ereignisse der letzten Tage. Sie machen uns bewusst, wie zerbrechlich das Leben und wie wichtig Freundschaft und Beistand sind. Ich darf Dir versichern, dass wir in Siegen-Wittgenstein in dieser leidvollen Zeit ganz fest an Eurer Seite stehen! Das Existenzrecht Israels steht außer Frage, genauso wie das Recht des israelischen Volkes auf Selbstverteidigung. Ich bin überzeugt, Israel wird auch in diesem Krieg gegen den Terror bestehen, wie in so vielen Kämpfen in der Geschichte Eures Staates!

Ich wünsche Dir und Euch viel Kraft, Zuversicht und die Stärke, die ihr braucht, um diese schwere Zeit zu bewältigen und am Ende den Terror zu besiegen.

In herzlicher Verbundenheit

Andreas Müller

Landrat